Así es THEC64 Mini, la nueva versión del mítico Commodore 64

Ahora que las reediciones de sistemas clásicos están de tan de moda, los juegos atemporales de los 80 reciben un nuevo impulso con el anuncio del lanzamiento del ordenador THEC64 Mini, que, con un tamaño más reducido, llegará a modo de réplica del clásico C64. Desarrollado por Retro Games, THEC64 Mini es una revisión bajo licencia del ordenador doméstico Commodore 64 que fue todo un éxito de ventas.

Lanzado en 1982, el C64 pasó a dominar el ámbito de los ordenadores domésticos durante los años 80. Se vendieron millones de unidades en todo el mundo y ocupa un lugar destacado en los corazones de sus antiguos dueños. Con la mitad del tamaño del original, el THEC64 Mini se enchufa directamente a una televisión e incluye un joystick clásico, que se conecta a uno de los dos puertos USB disponibles, permitiendo así jugar a los títulos integrados en el ordenador.

35 años después ha vuelto en forma de réplica. Al enchufarlo a cualquier televisión actual a través de su puerto HDMI, se podrá jugar cualquiera de los 64 juegos clásicos preinstalados. Incluye juegos de desarrolladores como Epyx, Gremlin Graphics, Hewson and The Bitmap Brothers, con títulos como 'California Games', 'Speedball 2: Brutal Deluxe', 'Paradroid' e 'Impossible Mission'. Muchos de estos títulos obtuvieron puntuaciones sobresalientes en las revistas de la época. Desde deportes hasta shooters, plataformas o puzles, hay variedad de títulos que harán felices a los entusiastas de lo retro.

La lista de juegos preinstalados en el sistema incluye: 'AlleyKat', 'Anarchy', 'Armalyte: Competition Edition', 'Avenger', 'Battle Valley', 'Bounder', 'California Games', 'Chip's Challenge', 'Confuzion', 'Cosmic Causeway: Trailblazer II', 'Creatures', 'Cyberdyne Warrior', 'Cybernoid II: The Revenge', 'Cybernoid: The Fighting Machine', 'Deflektor', 'Everyone's A Wally', 'Firelord', 'Gribbly's Day Out', 'Hawkeye', 'Heartland', 'Herobotix', 'Highway Encounter', 'Hunter's Moon', 'Hysteria', 'Impossible Mission', 'Impossible Mission II', 'Insects In Space', 'Mega Apocalypse', 'Mission A.D', 'Monty Mole', 'Monty on the Run', 'Nebulus', 'Netherworld', 'Nobby the Aardvark', 'Nodes Of Yesod', 'Paradroid', 'Pitstop II', 'Rana Rama', 'Robin Of The Wood', 'Rubicon', 'Skate Crazy', 'Skool Daze', 'Slayer', 'Snare', 'Speedball', 'Speedball II: Brutal Deluxe', 'Spindizzy', 'Star Paws', 'Steel, Stormlord', 'Street Sports Baseball', 'Summer Games II', 'Super Cycle', 'Temple of Apshai Trilogy', 'The Arc Of Yesod', 'Thing Bounces Back', 'Thing on a Spring', 'Trailblazer', 'Uchi Mata', 'Uridium', 'Who Dares Wins II', 'Winter Games', 'World Games', y 'Zynaps'.



Tráiler en español de THEC64 Mini. Vídeo: YouTube

En relación al contenido físico, la caja del THEC64 incluye un joystick USB clásico con 1.5m (con teclas de función incorporadas para determinados modos de juego), un cable de carga USB y un cable HDMI (ambos con 1.2 m de longitud) con compatibilidad con todas las televisiones modernas. El dispositivo cuenta con funciones de guardado y reanudar, así como opciones de filtro para los píxeles del tipo Sharp, CRT y simulación de líneas TV.

Las futuras actualizaciones de software se podrán realizar mediante la instalación de las revisiones del firmware mediante una memoria USB flash. Como corresponde a un rediseño de un ordenador doméstico, se puede conectar un teclado PC estándar a través del puerto USB y utilizarlo como un clásico C64 para escribir cadenas de texto en lenguaje BASIC o para programar juegos nuevos.

"Estamos encantados de poder recuperar algunos de los juegos clásicos retro más apreciados, en uno de los formatos de mayor éxito de todos los tiempos", ha afirmado Paul Andrews, director General de Retro Games. "El THEC64 Mini es una nueva concepción del clásico ordenador C64 y el primero de una serie de productos planificados que ya están en marcha". El lanzamiento se producirá a comienzos de 2018 por algo menos de 80 euros.