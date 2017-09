Comparativa gráfica de 'Forza Motorsport 7': Xbox One X vs Xbox One S

Todos los fans de la saga 'Forza Motorsport' pueden desde el 19 de septiembre disfrutar de la demo para Xbox One y Windows 10 de la séptima entrega de la saga. Algunos jugadores ya han probado esta demo y han hecho una comparativa gráfica entre Xbox One X y Xbox One S.

Como se puede ver en el siguiente vídeo, la calidad gráfica en Xbox One S es más que notable. Cabe destacar que en Xbox One X será posible jugar en 4K.

El juego, uno de los más esperados por los amantes de la velocidad y las carreras, saldrá a la venta el próximo 3 de octubre. Tendremos a nuestra disposición 700 coches, entre ellos 46 modelos de Ferrari, como el 166MM Barchetta de 1948, y 29 de Porsche, como el 550A Spyder de 1955.