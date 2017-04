Estas son las novedades de Nintendo Switch para los próximos meses

Nintendo ha presentado novedades con los títulos que llegarán en los próximos meses a su recién estrenada Nintendo Switch. Para comenzar, el fabricante japonés ha desvelado nuevos detalles de la esperada entrega de 'Mario Kart 8 Deluxe', el título de velocidad del famoso fontanero como protagonista que en esta ocasión llegará acompañado de nuevos personajes procedentes de otras franquicias. En su lanzamiento, que tendrá lugar el 28 de abril, lo hará desde un principio con más personajes, coches y circuitos desbloqueados que cualquier otra versión previa. Tanto las carreras tradicionales como los nuevos modos de batalla se podrán jugar en inalámbrico local con hasta ocho jugadores, o en juego LAN y en online, con hasta 12 jugadores.

Recordar que el modo Batalla se renueva por completo con la batalla de globos y el Bob-ombardeo, y con la inclusión de circuitos inéditos como el Parque Viaducto o el Estadio de Batalla, que se unen a viejos conocidos como la Mansión de Luigi de Mario Kart: Double Dash!! (GameCube) y el Circuito de Batalla 1 de Super Mario Kart (Nintendo Entertainment System). Ahora también se podrán llevar dos objetos simultáneamente, incluidos algunos de anteriores 'Mario Kart', como el ladrón de objetos Boo y la pluma, que permite saltar en las batallas.



'Mario Kart 8 Deluxe'. Vídeo: Youtube

Han pasado casi 10 años desde la última vez que 'Ultra Street Fighter II: The Final Challengers' ofreció un nuevo juego para sus fans. Pero esto pasará a la posteridad con el lanzamiento el próximo 26 de mayo de la entrega para Nintendo Switch. El juego, incluirá los personajes clásicos y dos nuevos luchadores: Evil Ryu y Violent Ken. Además, el nuevo modo "Camino del Hado" permitirá a los jugadores jugar en primera persona y luchar con el supercombo de la bola de fuego de Ryu, Shinku Hadoken; y el modo cooperación de dos jugadores, que incluye una barra de salud para el jugador y un amigo para las batallas entre dos jugadores y la máquina.

Minecraft, unos de los juegos más populares de la historia, también estrenará entrega el 12 de mayo con el lanzamiento de la 'Edición Nintendo Switch'. El juego incluirá el pack Super Mario Mash-Up – uno de los favoritos de los fans-, además de nuevas opciones de control y multijugador. SEGA tampoco se olvida de Nintendo con el lanzamiento de 'Sonic Forces', la nueva versión en 3D de los juegos de Sonic y la lucha para vencer al malvado Doctor Eggman, y 'Sonic Mania', la experiencia clásica de Sonic en 2D con animaciones y habilidades nuevas sobre áreas clásicas de 'Sonic the Hedgehog', 'Sonic the Hedgehog 2', 'Sonic CD', 'Sonic the Hedgehog 3' y nuevos escenarios que nos llevarán a luchar con jefes inéditos.



Tráiler de 'Sonic Forces'. Vídeo: Youtube

Si lo tuyo son los juegos de acción, 'Fate/Extella: The Umbral Star' te espera el 28 de julio con nuevas confrontaciones. Si por el contrario prefieres los RPG tácticos, 'Disgaea 5 Complete', la versión definitiva del quinto juego de la serie llega a Switch el próximo mes, concretamente el 26 de mayo tanto en versión estándar como en edición limitada.

No podemos olvidarnos de 'Puyo Puyo Tetris', el juego de puzles competitivo para hasta cuatro jugadores que se lanza el 27 de abril. Para ir abriendo boca, ya puedes acceder a la demo gratuita a través de Nintendo eShop y disfrutar de la colorida locura plena de Puyos y tetrominós.

Unos de los juegos de mesa más populares también llegará a la consola de Nintendo, ya que Ubisoft y Hasbro han anunciado que la versión para consolas de Monopoly formará parte del catálogo de títulos para la plataforma. Ubisoft incorpora el emblemático juego de mesa orientado a jugadores de todas las edades dispuestos a ganarlo todo en cualquier momento y donde quieran.



Monopoly para Nintendo Switch. Vídeo: Youtube

Aprovechando las características de la consola, los seguidores de Monopoly podrán notar cómo ruedan los dados gracias a la Vibración Rumble HD y jugar con hasta 6 jugadores, conectados a internet o sin conexión. Conforme avancen, también ganarán recompensas, desbloquearán nuevo y exclusivo contenido, e incluso verán en primera persona cómo la ciudad va prosperando. Estará disponible en otoño de 2017.

Regresa la leyenda de las plataformas con 'Rayman Legends: Definitive Edition'. El premiado título ofrecerá dos nuevos modos de juego para Kung-fútbol: Modo para un jugador y Modo Torneo. El juego será compatible con el modo cooperativo en dos consolas y en red local inalámbrica, o con el modo multijugador utilizando dos mandos Joy-Con.

Cierran el catálogo dos nuevos títulos de THQ Nordic, 'Sine Mora EX' y 'RPG Battle Chasers: Nightwar'. Ambos estarán disponibles en verano (a principios y finales, respectivamente).



Tráiler de 'Sine Mora EX'. Vídeo: Youtube