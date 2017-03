Estos son los videojuegos más difíciles de la historia

En la historia de los videojuegos uno se puede encontrar títulos para todos los gustos y de cualquier temática imaginable. Desde el famoso Pong, el juego de las dos barras y la pelota, hasta llegar a los videojuegos más actuales, como 'Clash of Clans' o 'Watchdogs 2', existe una biblioteca de juegos prácticamente infinita en la que hay títulos que destacan por la dificultad y la frustración que supone jugarlos.

Cada jugador es un mundo y depende de cómo sea cada uno, el juego parecerá que tiene más dificultad o menos. Aún así, según van pasando los años suele haber ciertos juegos que desquician a los usuarios por lo que tardan en superar una zona, matar a un jefe final o cambiar de nivel/mundo. Esto no quiere decir que sean imposibles ni que sean malos juegos, al contrario: en su dificultad y en la cantidad de horas que hay que echar para completarlo al cien por cien reside su magia.

A continuación te recomendamos algunos de los videojuegos más difíciles de todos los tiempos. Vas a necesitar tiempo libre y mucha (pero que mucha) paciencia para poder fardar de que has llegado al final y lo has superado con éxito, pero merecerá la pena. ¿Te atreves con el reto?

'Dark Souls'



La saga 'Dark Souls' es famosa en todo el mundo por ser difícil como pocas, además de desquiciante y frustrante por tener que repetir las cosas mil veces. Estos videojuegos de rol están llenos de monstruos gigantes y poderosos que te harán llorar amargamente, pero también de muchas criaturas que no te pondrán las cosas fáciles a lo largo de tu viaje. Para llegar al final de la trama tendrás que ir utilizando las armas, armaduras y objetos consumables que encuentres por tu camino y seleccionar muy bien qué usar en cada momento.

'Bloodborne'



Tan solo con saber que Bloodborne es obra del creador original de la saga 'Dark Souls' se puede intuir que no estamos ante un juego precisamente sencillo. La jugabilidad de este título de acción RPG es semejante a la de la saga anterior: con una vista en tercera persona, te vas a tener que enfrentar a criaturas de todo tipo, cada cual más tenebrosa, grande y, sobre todo, poderosa – los jefes aquí no son moco de pavo, precisamente -. El combate está basado en armas y tendrás que ir explorando el terreno y la historia para descifrar qué busca el Cazador, personaje principal del juego.

'Super Hexagon'



Super Hexagon tiene un planteamiento sencillo. En el centro de la pantalla aparece un hexágono y un pequeño triángulo fuera del mismo. El truco está en que tú como jugador tienes que ir movimiento el triángulo para evitar que choque con los márgenes que van acercándose al hexágono. Vencerás si consigues pasar los niveles sin que el triángulo choque contra las figuras que van "cayendo".

'Shovel Knight'



'Shovel Knight' es difícil, aunque no tan extremadamente difícil como alguno de los títulos que vienen en este recopilatorio. Aquí el protagonista es un caballero que tiene una pala como arma, con la que debe derrotar a los numerosos enemigos que hay y a los jefes finales mientras supera todos los niveles del juego y explora el mundo (la pala también desentierra tesoros, por ejemplo). El dinero que se va consiguiendo sirve para comprar objetos y mejoras de todo tipo, aunque se pierde cada vez que se muere (hay vidas infinitas, pero ojo con el tema de las monedas) si no se recogen los sacos que quedan en el suelo del lugar de fallecimiento.

'Super Meat Boy'



'Super Meat Boy' es un juego de plataformas con más de 300 niveles y 5 capítulos, lo que hace que no estemos delante de algo corto. El kit de la cuestión de este título es que es muy rápido y hay muchos elementos que esquivar en pantalla, como sierras, cuchillas o enemigos. Cualquier cosa que roce al personaje lo matará directamente, por lo que tendrás que aprender bien los movimientos y patrones del juego, así como probar los niveles una y otra y otra vez hasta completarlos todos.

'Livingston, supongo'



Livingston supongo es un juego español de los años 80 en el que el jugador controla a Henry Stanley, un explorador que busca a David Livingston por el África colonial. Cuenta con tres armas (boomerang, cuchillo y granada) y una pértiga con la que puede saltar de un sitio a otro hasta tal punto que puede salirse de la pantalla y caer en un foso lleno de estacas. Por lo demás, el juego tiene trampas por doquier y un montón de enemigos que lanzan cosas como cuchillos y dardos.

'Contra'



Contra (o Probotector, como se conoció en Europa) está repleto de enemigos por todos lados que se interponen en el camino para que no avances y cuenta con un jefe en el final de cada uno de los niveles: todos ellos hacen que superar aunque solo sea el primer nivel sea un calvario. Hay que disparar a todos los enemigos, destruir sensores de paredes y, en resumidas cuentas, apañártelas como puedas para llegar al final vivo. En los 90, mucha gente optaba por jugar el modo cooperativo para tener ayuda de un compañero y seguir avanzando a pesar de que se recibiera algún balazo.

'Super Ghouls´n Ghosts'



'Super Ghouls´n Ghosts' cuenta las aventuras de Sir Arthur, un caballero en busca de una princesa secuestrada por los demonios. El jugador aguanta dos toques: en el primero, el caballero pierde su armadura y se queda en ropa interior, con unos calzoncillos de corazoncitos muy adorables; en el segundo, el jugador muere. Además, la dificultad de este juego también radica en que lo más posible es que te lo tengas que pasar unas cuantas veces para terminarlo: al final del juego, se necesita un brazalete especial que aparece de forma aleatoria en algún cofre de los que recorren el mundo. ¿Llegas sin brazalete? Vuelves al principio para abrir todos y cada uno de los cofres, rezando porque salga rápido para no tirar la consola por la ventana.

'FTL: Faster Than Light'



'FTL: Faster Than Light' es un videojuego de estrategia en tiempo real y ´roguelike´ (de un jugador, por turnos, en el que la exploración es importante, etc.) en el que el jugador comienza su camino en una galaxia generada al azar y controla una nave espacial capaz de viajar a velocidades superlumínicas. Hay que seleccionar concienzudamente los movimientos a realizar y pensar muy bien una estrategia en el juego, porque sino difícilmente vas a pasar de los primeros minutos de ´gameplay´.

'I Wanna Be The Guy'



'I Wanna Be The Guy' es un título diseñado al estilo de los juegos de 8 bits. El jugador controla a The Kid (El Chico) mediante unos movimientos, a priori, sencillos (desplazamiento lateral, salto y doble salto, y disparo). Su punto clave es que no todos los peligros están en pantalla, ya que muchas de las cosas por las que tienes que pasar están ocultas y una gran cantidad de peligros aparecen de la nada. Tiene 4 niveles de dificultad diferentes y el segundo ya es "difícil", así que con eso te lo decimos todo.