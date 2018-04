Meizu M15 y M15 Plus, los nuevos 'smartphones' de gama media de la firma china

Meizu ha presentado este domingo en Wuzhen (China) sus nuevos modelos de 'smartphones' de gama media Meizu M15 y M15 Plus, ambos con cámara dual, y M15 Lite, una versión con características reducidas del terminal estándar, que llegarán al mercado chino el próximo 29 de abril.

El Meizu 15 cuenta con una pantalla Super AMOLED de 5,46 pulgadas, relación aspecto 16:9 y resolución Full HD, mientras que el Meizu 15 Plus equipa una pantalla más grande, de 5,95 pulgadas, con relación de aspecto 18:9 y resolución QuadHD.

Tanto el M15 como el M15 Plus poseen una cámara trasera dual, con sensores Sony IMX380, el primero es de 12 megapíxeles y el segundo, un gran angular de 20 megapíxeles con un zoom 3x. Además, llevan implementado un sistema de imagen óptica de cuatro ejes para facilitar las instantáneas con poca luz, junto al reconocimiento inteligente de escenas y un modo panorámico. La cámara frontal de ambos modelos contiene un sensor de 20 megapíxeles con modo retrato y sistema de inteligencia artificial.

El M15 trabaja con un procesador Snapdragon 660 y 4 gigabytes de memoria RAM, mientras que incluye 64 o 128 gigabytes de almacenamiento interno, según el modelo. En cuanto a la batería, esta es de 3.000 miliamperios/hora, y funciona el sistema operativo Android 7.1.2.

El M15 Plus es un terminal más potente, puesto que cuenta con un procesador Exynos 8895, el mismo del Samsung Galaxy S8 y su variante plus. Esta variante Plus posee 6 gigabytes de memoria RAM y 64 o 128 gigabytes de almacenamiento interno, además de una batería de 3.500 miliamperios/hora.

El diseño de los modelos Meizu 15 se caracteriza por un botón de inicio en forma de círculo con lectura de huella dactilar, líneas de antena con inspiración azteca y una trasera cubierta de aluminio disponible en cuatro colores: azul (para Meizu 15 exclusivamente), dorado, negro y blanco.

Por otro lado, el M15 Lite cuenta con menor potencia que los otros dos 'smartphones' de la gama. La versión Lite posee una pantalla de 5,46 pulgadas con resolución HD+ y basada en tecnología LCD, una cámara frontal de 20 megapíxeles y una cámara trasera de 12 megapíxeles. También integra un procesador Snapdragon 626 con 4 gigabytes de memoria RAM y 65 gigabytes de almacenamiento interno y batería de 3.000 miliamperios/hora.

Los 'smartphones' estarán disponibles en China desde el próximo 29 de abril. En China, el Meizu 15 tendrá un precio de 2.499 yuanes (unos 323 euros al cambio) en su modelo de 64 gigabytes de almacenamiento interno, mientras que el modelo de 128 gigabytes tendrá un precio de 2.799 yuanes (361 euros al cambio). Los precios del Meizu 15 Plus serán de 2.999 yuanes (388 euros al cambio) en su variante de 64 gigabytes y de 3.299 yuanes (426 euros al cambio) en el modelo de 128 gigabytes.