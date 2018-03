EEUU y Europa instan a Facebook a dar explicaciones por la exposición de datos

El parlamento Europeo, al igual que ha hecho el británico, ha pedido este martes que el fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, explique cómo fue posible que la empresa Cambridge Analytica utilizara datos de los usuarios de la red social para manipular presuntamente campañas electorales.



La petición surge después de que también en senadores demócratas y republicanos hayan solicitado a Zuckerberg comparecer ante el Congreso del país, junto a los directores ejecutivos de Google y Twitter.



Las autoridades de la Unión Europea abordaban este martes el caso Cambridge Analytica (CA), la empresa relacionada con la campaña electoral de Donald Trump acusada de usar sin permiso los datos personales de millones de usuarios de Facebook.



El tema está en la agenda de una reunión de los encargados de la protección de datos en Bruselas, señaló la Comisión Europea, una de cuyas representantes iba a pedir "aclaraciones" a Facebook este martes en Washington, un día después de que las acciones de la red social se desplomaran en bolsa por este caso.



El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, invitó al fundador de Facebook a dar explicaciones sobre esta questión ante los eurodiputados.





We´ve invited Mark Zuckerberg to the European Parliament. Facebook needs to clarify before the representatives of 500 million Europeans that personal data is not being used to manipulate democracy.