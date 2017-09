iOS 11: cómo actualizar tu iPhone y iPad

El nuevo iOS 11 para el iPhone y el iPad llega de forma gratuita mediante una actualización del sistema. Normalmente aparece un globo rojo con el número "1" en su interior en el icono de 'Ajustes'.

Si es así debes ir a Ajustes>General>Actualización de Software. Tras aceptar las condiciones y seguir los pasos se inicia la actualización del dispositivo. La duración irá en función del tipo de dispositivo. Si se trata de un iPad Pro de última generación o de un iPhone 7 tardará mucho menos que en el caso de un iPhone 5s, por ejemplo.

Y si todavía no te aparece el globo en Ajustes no te preocupes: puedes seguir la misma ruta y actualizar el dispositivo sin que te lo indique. Una recomendación: actualiza tu dispositivo conectado a la corriente y cargándose, para evitar que se pueda interrumpir la instalación por falta de batería.



¿Me conviene actualizar?

Si bien es cierto que todos los dispositivos desde el iPhone 5s, el iPad de 5ª generación y el iPad mini 2 pueden actualizarse, tras haber probado en dos de esos tres dispositivos, hemos concluido que no es recomendable en esos dispositivos más antiguos.

Tras haber actualizado un iPhone 5s y un iPad de 5ª generación, hemos notado cómo el rendimiento se ha visto perjudicado. Aunque la lentitud adquirida por esos dos dispositivos no es excesiva –van un poco más lentos, pero no demasiado– hay que reconocer que en función del uso que se le vaya a dar no merece la pena la actualización.

La multitarea en el iPad no es eficiente y procesos habituales y simples en el iPhone 5s no acaban de ir demasiado finos, por lo que conviene pensárselo antes de actualizar si tienes algunos de estos dos dispositivos. No hemos podido probar con el iPad mini 2.



Lista de dispositivos compatibles con iOS 11

iPhone

iPhone: iPhone X

iPhone 8

iPhone 8 Plus

iPhone 7

iPhone 7 Plus

iPhone 6s

iPhone 6s Plus

iPhone 6

iPhone 6 Plus

iPhone SE

iPhone 5s

iPad

iPad iPad Pro 12,9? 2.ª generación

iPad Pro 12,9? 1.ª generación

iPad Pro 10,5?

iPad Pro 9,7?

iPad Air 2

iPad Air

iPad 5.ª generación

iPad mini 4

iPad mini 3

iPad mini 2

iPod

iPod iPod touch 6.ª generación