Los 140 caracteres de Twitter dejan de contar menciones

Twitter ha dejado de contar las menciones dentro de su límite de caracteres (140). Con esta medida, la red social busca que los usuarios puedan aprovechar más el espacio del que disponen para cada 'tuit'. Así, serán posibles conversaciones de mayor longitud.



Desde 2015, Twitter está llevando a cabo cambios para eliminar elementos que estaban dentro de ese límite de caracteres. Tras las imágenes, vídeos, encuestas y 'retuits' manuales, ahora llega el turno de las menciones.



Desde ahora, la interfaz de Twitter mostrará los nombres de los participantes en las conversaciones por encima del texto. En cualquier caso, para mencionar se deberá escribir '@' delante del nombre del usuario. Una vez dentro de la conversación, no será necesario repetir los nombres de los usuarios que participan en ella.



Este vídeo explica la nueva funcionalidad de Twitter:





We're changing replies so that you have all 140 characters to express yourself.



Learn more: https://t.co/PNWGilbmVd pic.twitter.com/cxBJohZc2Q