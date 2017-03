Diez videojuegos con la mujer como protagonista 

La industria o mundo de los videojuegos está dominado por hombres. Cada año que pasa hay más mujeres jugadoras y creadoras de videojuegos, pero aún queda mucho camino que recorrer. En este 8 de marzo, recordamos este día de igualdad y lucha rindiendo homenaje a los personajes femeninos dentro de los videojuegos.



Lara Croft - Tomb Raider

Lara Croft es quizá el personaje femenino que le va a venir a la cabeza a todo aquel que piense en una protagonista fuerte, luchadora y capaz de llevar sobre sus hombros el peso de una saga completa de títulos. Lara apareció por primera vez en 1996 y desde entonces no ha dejado al público indiferente.

Para quien no sepa su historia, Lara es una arqueóloga que va e aventura en aventura al más puro estilo de Indiana Jones. Durante toda la saga se ha podido ver a un personaje luchador, fuerte, capaz de defenderse y de sobrevivir por sí solo sin ayuda de nadie, pero también vulnerable, inexperto y con muchas dudas, como cualquier persona humana.



Aloy - Horizon: Zero Dawn 10

La joven Aloy, de Horizon: Zero Down, es el personaje más actual de esta lista, ya que el título ha salido a la venta este mismo mes de marzo de 2017. En esta ocasión estamos ante una cazadora con un manejo excelente del arco que está completamente marginada dentro de una sociedad tribal que la tiene tachada de "paria" y de "apestada". En el juego se puede ver cómo el personaje se embarca en una aventura en busca de su destino mientras un pasado duro y tormentoso sale a relucir.

Esta protagonista es de esas que puede con todo, que se basta y se sobra consigo misma en la vida, por muchos obstáculos (y robots) que se encuentre y que tenga que aniquilar para salir adelante, algo que denota su fuerza y su gran carácter.



Faith - Mirror's edge

Mirror's Edge encandiló al público por lo libre que uno se sentía al jugar y correr por doquier, subiendo por todo tipo de paredes y tejados mientras se aniquilaban a los enemigos. La protagonista de este juego (ahora saga) es Faith y poca gente puede decir que no da gusto jugar con ella.

Faith es la "corredora" de la aventura, una chica incansable, ágil, inteligente y la ama y señora del 'parkour'. La función de Faith es superar todos y cada uno de los obstáculos que se ponen en su camino para transmitir mensajes e información en una sociedad bajo un régimen dictatorial donde la comunicación está controlada hasta niveles muy extremos.

La historia evoluciona y aparece la hermana de Faith, Kate Connors, por lo que también hay un fuerte sentimiento de familia y de ayudar a las personas importantes de la vida. En el segundo juego de la saga, Mirror's Edge Catalyst, se puede seguir la evolución de Faith desde niña y hasta que se convierte en una heroína, en una mujer de armas tomar.



Kate Walker - Syberia

La saga Syberia es una aventura gráfica protagonizada por Kate Walker, una joven abogada cuya empresa la envía a un pueblo alpino alejado de todo el mundo para hacer su trabajo y adquirir una fábrica.

La función de Kate durante todo el juego es ir descubriendo qué está ocurriendo con los herederos de la empresa que tiene que adquirir para volver a su ciudad. Es un personaje curioso, empeñado en hacer bien su trabajo, en demostrar que vale para ello. Además, Kate tiene carisma y es luchadora, pues durante toda la aventura se ve cómo vive momentos felices, sí, pero también tiene muchas cosas que solucionar con la gente que ha dejado atrás (novio, madre, amiga, jefes) mientras cumple cumple con su misión.



Nilin - Remember me

Remember Me es un juego de aventura y acción ambientado en un Paris futurista del año 2084 que nos pone en la piel de Nilin, una cazadora de memoria que tiene el poder de entrar en la mente de cualquier persona para espiar, robar o alterar sus recuerdos.

Una de las cosas que hacen grande a esta protagonista es que, pese a que le realizan una limpieza de memoria para que no siga utilizando sus capacidades, ella escapa de su arresto, decidida a recuperar su identidad, cueste lo que cueste. La aventura la emprende de la mano de su única amiga, un vínculo de amistad muy importante y que muestra cómo pese a estar decidida a volver a ser ella cueste lo que cueste, también tiene sentimientos y emociones.



Aiden - Beyond two souls

Beyond Two Souls es uno de esos juegos que merece la pena jugar, más teniendo a una protagonista como Jodie Holmes entre sus filas. La historia narra la vida de la niña con un don especial que le vincula a Aiden, un ser inmaterial con poderes.

Ya de por sí la trama es interesante, pero el personaje es de esos que no deja indiferente a nadie. En el juego se puede ver cómo la niña evoluciona hasta convertirse en una mujer hecha y derecha. Jodie pasa por todo tres etapas en su vida en los que se ven momentos en los que está aterrorizada, triste o con graves problemas para relacionarse con los demás. Es un juego en el que hay que tomar decisiones, por lo que ponerte en su carnes y disfrutar de su esencia no será difícil.



Ellie - The last of us

Adolescentes, armas, un mundo postapocalíptico y una pareja protagonista de una historia sin precedentes. ¿Qué más se puede pedir? Un personaje femenino de sobresaliente, Ellie.

The Last of Us ha recibido muchos premios desde su estreno para PlayStation 3 y no es para menos. Ellie es un personaje con el que cualquiera se puede sentir identificado por la capacidad que tiene para transmitir emociones. Es una chica guerrera, que hace a cualquiera sentirse vivo con solo estar a su lado (o sino que se lo digan a Joel).

Jugar esta aventura con Ellie es una auténtica delicia en todos los sentidos - y no nos podemos olvidar de que The Last of Us 2 ya está anunciado y nos va a dejar disfrutar más de ella -.



Jill Valentine - Resident evil

¿Quién dice que el género de 'survival horror' es exclusivo de hombres? Nadie en su sano juicio después de conocer a Jill Valentine, uno de los personajes principales de la saga Resident Evil que marcó un antes y un después en el género y en la propia industria.

Jill es uno de esos personajes que de estar en la vida real te gustaría tener a tu lado si se produjera cualquier tipo de catástrofe. Una vez más, nos encontramos con un personaje fuerte, carismático, que la pongas donde la pongas va a conseguir salir adelante. Se trata de un miembro muy valioso dentro del equipo protagonista por sus habilidades en el manejo de armas, en desactivar explosivos y en abrir cerraduras. Toda una auténtica heroína.



Samus Aran - Metroid

Una de las primeras mujeres en aparecer como protagonistas de videojuegos es Samus Aran, del juego Metroid que sacó Nintendo en 1986. Con este título, la compañía japonesa dio un golpe sobre la mesa y calló a todos aquellos que decían que era una empresa poco transgresora. El personaje y el juego han calado tan hondo que hoy en día sigue estando viva la saga.

Este personaje es especial porque hasta que uno no se pasa el juego no se da cuenta de que se trata de una mujer, ya que el 'muñeco' siempre va vestido con aquel traje tecnológicamente futurista. Samus (y el propio Metroid) se hizo con la aprobación de los más jugones en plena industria masculina, algo digno de admiración en aquella época.



Evie Frye - Assasin's Creed Syndicate

La saga Assassin's Creed es una de esas sagas que, si uno se pone a pensar, siempre tiene en mente un personaje masculino como protagonista, un asesino fuerte y valiente. A excepción de los seguidores empedernidos de estos títulos, no mucha gente sabe que en algunos títulos se ha podido jugar con una mujer. O eso era hasta que llegó Evie Frye a Assassin's Creed Syndicate y rompió todos los esquemas.

Evie es la hermana gemela de Jacob Frye, ambos protagonistas del juego. En este Londres victoriano se puede controlar a esta asesina mientras se avanza en la historia, aprovechando sus habilidades para el sigilo para acabar con los templarios. En el juego se muestra como un personaje calculador, táctico, pero a la vez con una gran emotividad que busca ayudar a los demás y hacer de la ciudad un lugar mejor para el futuro. Lo tiene todo para triunfar.