WhatsApp planea recuperar la frase de estado en los perfiles

WhatsApp lanzó la semana pasada sus nuevos 'Estados', una nueva función de contenido efímero en la aplicación de mensajería como ya hacen Snapchat, Instagram o Facebook. Al activar 'Estatus', desactivó los clásicos estados de la aplicación donde el usuario podía poner una frase. Ahora, parece que la frase volverá a estar disponible.

A los usuarios de WhatsApp no les ha gustado que desaparezca su frase de estado en la aplicación. Quejas en redes sociales de usuarios descontentos podrían llevar a WhatsApp a volver al viejo estado, según ha explicado WABetaInfo, una plataforma que monitoriza los cambios de la aplicación en la versión beta.

"WhatsApp escuchó a los usuarios y desarrolladores y desarrollarán el viejo estado, llamándolo 'Tagline'. Ahora queremos ver varias opciones de privacidad y TouchID", explicó hace unos días WABetaInfo en su cuenta de Twitter.

Hace tan sólo unas horas, la misma cuenta de Twitter daba por hecho el cambio: "El viejo estado de WhatsApp se llamará 'Tagline' y todas las mejoras de uso de almacenamiento borradas han sido restauradas", añadía.

Habrá que esperar para comprobar si WhatsApp actualiza su versión devolviendo a los usuarios el popular 'Hey There! I am using WhatsApp'.