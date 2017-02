MWC 2017: El LG G6, primer móvil estrella del congreso

La compañía coreana presenta en el Mobile World Congress su teléfono más ambicioso, en el que la pantalla ha crecido hasta las 5,7" sin que lo haya hecho el tamaño del dispositivo. Es el primer móvil del mundo con Dolby Vision.

En un auditorio atestado, la coreana LG fue la primera en mostrar en el marco del Mobile World Congress 2017 su buque insignia para este año. Tras los discretos resultados de ventas del G5, un dispositivo modular que fue, pese a todo, de lo mejor que se pudo ver el pasado ejercicio, para este año la compañía ha apostado por un dispositivo con una pantalla más grande pero manteniendo las medidas contenidas, lo que les ha permitido construir un smartphone realmente novedoso.

El nuevo formato de pantalla ha sido denominado por la coreana como ´FullVision´ –Visión completa–. Esta pantalla de mayor tamaño permite disfrutar más de los contenidos multimedia sin necesidad de coger el dispositivo con las dos manos ya que el tamaño se puede coger de forma cómoda y sin problemas.

Resistente al agua y al polvo –pero no sumergible–, así como a los golpes y las caídas, el G6 está construido en aluminio pulido e incorpora una cámara doble, la tendencia actual en la mayoría de dispositivos móviles de gama alta. Según la compañía, el 60% del tiempo que pasamos con nuestros teléfonos lo pasamos viendo contenidos multimedia, y uno de los principales impedimentos para los europeos a la hora de comprar un teléfono de gran formato es que estos no se ajustan a los bolsillos y quen no se pueden manejar con una mano.

Los ingenieros de la compañía coreana han conseguido la cuadratura del círculo al crear un teléfono con una pantalla de 5,7" en el tamaño de un dispositivo que en la actualidad suele tener tan solo 5,2". Esto se ha conseguido gracias a la ausencia casi total de los perfiles del teléfono. La pantalla también ha cambiado en formato ya que pasa a ser 18:9 en lugar de los habituales 16:9. Según LG, esta amplitud extra servirá para dar más información en la pantalla del dispositivo.

Uno de los principales avances de este nuego G6 es la incorporación del sistema de imagen Dolby Vision, hasta ahora solo reservado a algunos televisores de gama alta. Este sistema patentado por los laboratorios Dolby ofrece un contraste mayor y una calidad de imagen mucho más realista, en el que los negros destacan de forma sorprendente. Plataformas de vídeo bajo demanda como Netflix o Amazon Video ya tienen contenidos con esta tecnología y han anunciado que aumentarán a lo largo de los próximos años.

La cámara principal sigue la tendencia actual en el sector de los móviles de gama alta: las dos lentes. Con 13 Mpx. de tamaño en cada uno de los sensores, uno de ellos cuenta con una lente gran angular capaz de capturar 100º de imagen. Por delante el LG G6 tiene una cámara de 5 Mpx.

Aunque todavía no hay fechas de lanzamiento ni precios oficiales, sí se anunció que estará disponible en tres colores: blanco, negro y platino. En todos los casos con carga rápida a través de su conexión USB-C y sensor de huellas dactilares. Durante su lanzamiento LG ha anunciado que incluirá seis juegos valorados en 200 doláres.