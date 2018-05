Selena Gómez y otros famosos que padecen lupus

Cada 10 de mayo se celebra el Día Mundial del Lupus, una enfermedad crónica además de autoinmune y sistémica que puede afectar a prácticamente cualquier parte del cuerpo humano.



El lupus puede atacar a cualquier órgano o sistema y presentar un amplísimo número de manifestaciones. No existe una causa única sino que intervienen múltiples factores para su desarrollo que influyen en la enfermedad y en las manifestaciones clínicas así como en su gravedad, también muy variable en un continuo que va desde grados más leves a otros más graves.





¿Qué es el lupus? Leticia de Torre / Getty Images

Lady Gaga es propensa a sufrir lupus. EFE

El cantante Seal y sus cicatrices. EFE

Michael Jackson podría haber sufrido lupus. REUTERS

Las manifestaciones de la enfermedad del lupus son muy variadas. Cambian de persona a persona e incluso en la misma persona con el paso del tiempo. El lupus puede causaro febrícula, cansancio, mal estado general,o incluso inflamación articular,, alergia al sol provocando una lesión enrojecida en las mejillas y nariz con forma de mariposa, y en otros casos inclusodel sistema nervioso y de la sangre (disminución del número de glóbulos rojos, blancos o plaquetas).En este día tampoco podemos olvidarnos de todos aquellos famosos que padecen lupus y que gracias a su popularidad ayudan a dar a conocer la enfermedad.se ha convertido en uno de los rostros más visibles del lupus. La actriz y cantante lleva años luchando contra la enfermedad que la mantuvo alejada durante un tiempo de la vida pública. Hace sólo siete meses la joven confesó que, donado por una amiga, para seguir haciendo frente a dolencia.La extravagante, a pesar de que se dijo que podría tener lupus, fue ella mismo quien confirmó que no lo padece pero que es propensa a poder tenerlo en un futuro. "En mi familia es una enfermedad genética. No tengo síntomas pero soy propensa a poder tenerla", aseguraba en su momento.La diva del R&B,se veía obligada a parar su carrera por el lupus. Diagnosticada desde 2010, tuvo una recaída en 2012 que se complicó con la formación de coágulos en la sangre.El exmarido de Mariah Carey,también padece esta curiosa enfermedad y no dudaba en contar su experiencia para la Lupus Foundation of America's Washington.Otro de los que padece los estragos del lupus y que además son palpables en el rostro del cantante británicoque lleva arrastrando desde que era pequeño con motivo de dicha enfermedad.Por último, también se rumoreaba que el Rey del Pop, el nada más y nada menos que, también podría haber padecido dicha enfermedad, además de vitíligo... ¿sería esta la razón por la que aparecía tan cubierto?Rostros conocidos que son la viva imagen de esta enfermedad desconocida para muchos, incluídos los propios pacientes que la padecen.