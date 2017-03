Tres tipos de personas tóxicas de que las que deberías huir

Personas que critican a todos sus conocidos, gente que exagera sobre algunos apartados de su vida y no es totalmente sincera o personas a las que les encanta estar en problemas son algunos ejemplos de personas tóxicas de las que deberías huir si quieres ser feliz. Descubre a continuación cómo actúan:



1.Los envidiosos

Las personas que están constantemente criticando lo que hace o tiene el vecino no son de fiar y hay que mantenerlas bien lejos. Los envidiosos no quieren lo que tienes tú, sino que lo que desean realmente es que tú no lo tengas. La envidia puede llegar a ser una enfermedad y hacerte mucho daño, por lo que si puedes, huye de este tipo de personas cuanto antes.

2.Los mentirosos

Seguro que más de una vez te has encontrado con una persona que vive en una mentira permanente. A primera vista parecen muy agradables y cuentan muchas anécdotas divertidas que hacen que todos caigan rendidos a sus encantos. Pero con el tiempo, te vas dando cuenta que exagera la realidad o la altera. Los mentirosos son peligrosos ya que pueden verte envuelto en problemas por su interpretación de la realidad.

Las víctimas siempre te culparán y no se dejarán ayudar / Getty Images

3.Las víctimas

Hay personas que constantemente se están quejando de todas las situaciones que viven. Siempre están rodeados de problemas y si no los tienen se los crean. Se sienten víctimas de todos ellos e intentan dar pena a los demás, lo que hace que muchas veces las personas que conviven con ellos traten de ayudarles. Lo cierto es que por mucha ayuda que se les preste nunca les parecerá suficiente, por lo que lo mejor es ir alejándose poco a poco de este tipo de personas ya que solo nos generarán negatividad y frustración