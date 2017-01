¿Cómo puedo hacerme donante de órganos y tejidos?

España es un país solidario tal como demuestra la tasa de donación, la más alta de todo el mundo, desde hace 24 años. En 2016 se realizaron 4.818 operaciones de 2.018 donantes, lo que supone una tasa de 43,3 por cada millón de personas, según el Registro Mundial de Trasplantes. Unos datos que superan a los 2015 en la Unión Europea (20,8) y en los de Estados Unidos (28,2).

Pero a pesar de que los registros indican que el número de donantes aumentó un 3,5% respecto a 2015, cada día hay más personas que necesitan ser trasplantadas para seguir viviendo. Se calcula que un 10% de los receptores fallecen antes de recibir un órgano, tal como informa la Organización Nacional de Trasplantes.

El modelo español de funcionamiento de los trasplantes es considerado mundialmente un ejemplo a imitar, que de hecho se está implantando en gran parte del mundo. Pero, ¿cómo convertirse en donante de órganos?

Se trata de un proceso tan fácil como tomar la decisión y comunicársela a la familia y a los amigos más íntimos. Serán ellos los primeros consultados ante la posibilidad de donar los órganos y tejidos tras la muerte, con el fin de respetar la voluntad del donante.

La otra forma que existe es rellenando el carné de donante y llevarlo siempre encima, del mismo modo que se hace con el DNI o la licencia de conducir. Existen varios modelos de tarjetas de donantes emitidas por diferentes organismos o asociaciones de enfermos. De todas formas, esta tarjeta no tiene valor legal si la familia no es conocedora de la decisión. Existen dos maneras de solicitarla:

-Tarjeta Donante Digital: mediante la descarga de la misma en formato PDF o mediante al instalación de una App para dispositivos móviles. Esta opción se puede hacer efectiva a través de la web Eres Perfecto Para Otros.

-Tarjeta Donante Física o Convencional: mediante la coordinación autonómica de trasplantes de su comunidad autónoma.

Si, finalmente, decidimos no ser donantes lo único que tenemos que hacer es romper la tarjeta y comunicárselo a nuestra familia. Como no existe ningún registro oficial, no tendremos que darnos de baja de ningún sitio.



Sobre los donantes

A pesar de nuestra voluntad de ser donantes, no todos podremos serlo. Para que se produzca la donación, el fallecimiento tiene que acontecer en una Unidad de Cuidados Intensivos de un hospital para que allí sea posible preservar los órganos y evaluarlos.

Los trasplantes más habituales Médula ósea: Consiste en la infusión por vía intravenosa de médula ósea obtenida del donante para sustituir a las células enfermas del paciente.

Cordón umbilical: Infusión por vía intravenosa de la sangre de cordón umbilical y sustituir así las células enfermas del paciente. No se trata de ninguna intervención quirúrgica.

Otros órganos que se pueden donar: Hígado, páncreas, riñón, corazón y pulmones.

Los tejidos que se pueden trasplantar son:

Tejido osteotendinoso (hueso, tendón, y otras estructuras osteotendinosas)

Córneas

Piel

Válvulas cardíacas

Segmentos vasculares (arterias y venas)

Cultivos celulares, de condrocitos, queratinocitos o mioblastos.

¿Quiénes son los receptores?

Los órganos donados son trasplantados a personas enfermas con un daño irreversible en alguno de sus miembros vitales con el objetivo de evitar su muerte o ayudarles a llevar una mejor calidad de vida. Los pacientes que están en lista de espera son sometidos a un estudio personalizado por el equipo natural.

Las donaciones se realizan siempre de forma altruista y están cubiertas económicamente por el Sistema Nacional de Salud. Este modelo se ha convertido en un ejemplo a imitar y se está implantando en gran parte del mundo.