El pelo blanco, la nueva moda entre las famosas

A lo largo de la historia muchas mujeres han teñido su pelo para disimular las canas, desde hace un tiempo el pelo blanco en toda una tendencia entre nuestras celebrities. Penélope Cruz fue una de las primeras en lucir su melena en este tono en los años 90, pero no sabía que 30 años después iba a ponerse de moda.



Por el pelo blanco han pasado multitud de chicas durante estos últimos años. Laura Escanes y Blanca Suárez se sumergieron en este proceso de decoloración del cabello dando un cambio radical a sus looks. Sin embargo, este estilismo no les duró mucho tiempo y ahora les podemos ver lucir un tono mucho más natural.





Anita Matamoros, la última influencer en sumarse al pelo blanco

?????? Una publicación compartida de ANITA MATAMOROS (@_anitamatamoros) el 6 May, 2018 a las 6:44 PDT

La que sí que se ha aficionado a este color es. Cuando la actriz dio el salto al estrellato con 'Los Protegidos', la vimos lucir una larga melena castaña. Años después, su imagen dio un giro de 180 grados y pasó a someterse a una. Unos años después, Ana continúa con este look que tan de moda está entre las celebrities.Otra actriz que se sumó a este estilismo fue, aunque ahora ya vuelve a lucir su color natural.son otras de las muchas las famosas internacionales que no han dudado en sumarse a esta tendencia.La última en sumarse a esta tendencia ha sido. La joven influencer ha compartido en sus redes sociales unas fotografías del proceso en el queAdemás, ella ha arriesgado y se ha decantado por un pequeño detalle que cada vez más chicas están comenzando a llevar con este color de pelo:, lo mismo que en su día hizo Blanca Suárez. ¿La ventaja? No hace falta mantener el color cada semana.Está claro que bien, les queda. La gran pregunta es,Estamos seguros de que sus trucos tendrán.