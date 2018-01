Los abrigos favoritos de Paula Echevarría

Paula Echevarría y sus estilismos vuelven a ser protagonistas. Cada día le vemos afrontar las bajas temperaturas combinando sus looks con llamativos abrigos de todos los colores y formas. Además, la actriz es una apasionada del pelo, tendencia a la que se están uniendo muchas de nuestras celebrities. Repasamos los mejores abrigos de la intérprete.



Sin duda esta chaqueta dees sin duda, una de las piezas más especiales del armario de Paula Echevarría. Está elaborada con piel de cordero en un acabado negro mate y su interior está cubierto deAdemás, los detalles en metal plateado de sus cremalleras y hebillas le dan un aire de rock and roll.Gust&Love se ha convertido en una de las firmas preferidas de la actriz a la hora de escoger abrigos y en los últimos días le hemos podido ver con dos de sus diseños.Uno de nuestros preferidos ha sido esta chaqueta corta combinada en tejido de punto de rayas azules y rojas, pelo de raccoon y detalles abalorios. Es uno de los diseños estrella de Gust&Love de esta temporada y podemos conseguirlo porGust&Love también firma esta parka azul marino con pelo en la capucha y en los bolsillos, de lo más informal pero que da un toque de elegancia a su look. A juzgar por los precios de la firma, este abrigo supera losPaula Echevarría es fiel seguidora de los diseños de Fetiche Suances. En esta ocasión la hemos podido ver con un abrigo de pelo con estampado animal print que ha llevado en ocasiones anteriores, con un precio superior aLa intérprete nos sorprende a todos cada vez que viste este maravilloso abrigo de piel combinado con tejido lanoso y flecos que podemos conseguir porPaula Echevarría nos ha sorprendido a todos con un impresionante abrigo oversize de pelo natural que destaca por su colorido aspecto con franjas horizontales en tonos marrón y naranja, acompañado de un cierre frontal con enganches de peletería y con cuello en caja. Este abrigo, con el que podremos poner color a los días de frío, lo firma Cuplé y cuestaEsta bomber guateada larca con capucha rematada con pelo de zorro formada por tejido de bordados florales y lentejuelas, es otra de las prendas que Paula ha elegido para dar un toque de color a los días más invernales. Podemos encontrarla porThe Extreme Collection es otra de las firmas a las que suele recurrir Paula Echevarría cuando quiere dar un toque original a sus looks.En esta ocasión luce una chaqueta que forma parte de un diseño exclusivo de la firma en tonos negros y amarillos con pelo en las mangas y en el tronco, acompañado de un toque étnico en la zona del pecho. Puedes conseguirla porTambién la hemos visto con un abrigo de lana con estampado de jacquard y un toque indígena con detalles étnicos y cerraduras metálicas en el frente y con bordes y mangas deshilachados. Su precio es dePaula Echevarría es una apasionada de las americanas y blazers de The Extreme Collection. En los últimos meses la hemos podido ver con dos de sus diseños. El primero de ellos está valorado eny se trata de una blazer con corte levita y detalles militares en tonos azules. Además, unas lineas asimétricas decoran la chaqueta dando un toque de color al look.Otra de las blazers preferidas de la actriz, está valorada enThe Wellington Blazer es otra de las propuestas de la firma para el invierno. Presenta un corte clásico inspirado en el estilo londinense en tonos azul marino y rojos a rayas, acompañada de detalles de oro en el cuello, las mangas y los bolsillos.Este chaquetón beige con borrego en el cuello y en los puños es uno de preferidos de Paula Echevarría y la hemos podido ver con él en múltiples ocasiones en años anteriores. Aunque no es un abrigo de esta temporada, para Paula no pasa de moda y sabe muy bien como combinarlo. Este abrigo también supera los