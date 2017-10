La Reina Letizia deslumbra inspirándose en la época dorada de Hollywood

Los Reyes Don Felipe y Doña Letizia han presidido este viernes 20 de octubre la entrega de los Premios Princesa de Asturias en el Teatro Campoamor de Oviedo. Acompañados por la Reina Doña Sofía, salieron del Hotel Reconquista entre los vítores y aplausos de todos los ciudadanos que se encontraban en las inmediaciones esperándoles.

La Reina ha lucido un vestido de corte midi blanco y negro con print floral de Felipe Varela. Ajustado a la cintura y con falda de tul, Doña Letizia ha combinado este diseño con un recogido de inspiración en los años dorados de Hollywood.

La Reina Letizia en la alfombra azul de los Princesa de Asturias. Miki López

Este look no ha pasado por alto, puesto que no es la primera vez que recurre a este tipo de diseño. El blanco y negro con impresiones florales es un habitual en el armario de la Reina. En los Premios Cervantes de este año la pudimos ver con un vestido abrigo de Felipe Varela que estrenó en el Día de la Hispanidad de 2016. Este se trataba de un diseño en tweed blanco con bordados a mano en cristal de georgette negro en forma de ramilletes florales.