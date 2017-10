Los diez ejercicios con los que quemarás más calorías

Vivimos en la era del deporte. Son muchos los que han decidido calzarse las mallas de un tiempo a esta parte para mejorar su cuerpo y su espíritu. Porque el deporte hace sana también la mente, aunque sean las calorías lo que más trae a la gente por la calle de la amargura. Realizar algo de ejercicio al día es fundamental para tener una vida larga y plena y hay varios ejercicios que son los 'must have' dentro del mundo deportivo a la hora de dar carpetazo a los michelines. A continuación te proponemos diez ejercicios con los que quemarás más calorías:

Correr

Parece que es el deporte que más se ha puesto de moda en los últimos tiempos, y eso que no es nada fácil coger la rutina. Empezar a correr puede hacerse cuesta arriba pero no hay nada como conseguir cogerle el gusto. Si logras correr al menos 12 kilómetros en 60 minutos quemarás entre 861 y 1.074 calorías (cifra que varía según el peso). Los beneficios son muchos a la hora de lanzarse al asfalto a hacer kilómetros. Además de adelgazar, correr relaja, aumenta el volúmen del corazón y disminuye la presión arterial. Si no consigues llegar a la media de correr a 12 km, baja hasta los 8, quemarás entre 606 y 755 calorías



Saltar a la comba

Aunque parezca que con este ejercicio se hace poco, nada más lejos de la realidad. Muchas son las personas que ante su poca fuerza de voluntad para salir a correr, deciden saltar a la comba para relizar ejercicio. Así, una hora saltando a la comba equivale a la pérdida de entre 861 y 2.074 calorías. Además, tiene otros muchos beneficios, ya que fortalece el corazón, hace que muevas cada músculo del cuerpo y también mejora la coordinación y la resistencia.



Fútbol

Ni es exclusivo de hombres ni es tan difícil practicarlo. En todos los barrios hay equipos de todas las edades o incluso se puede quedar en cuadrilla para hacer una 'pachanga'. Un partido completo hace quemar entre 752 y 937 calorías, además de aportar beneficios para el cuerpo en general. Como los deportes mencionados anteriormente y como casi todos, la salud cardiovascular es algo que se refuerza con el deporte rey.



Taekwondo

Este arte marcial es muy completo para quemar calorías.

Como el fútbol, el taekwondo tampoco es exclusivo del género masculino y además quema aproximadamente las mismas calorías que jugando al fútbol. Además, se tonificarán todas las partes del cuerpo debido a los ejercicios que se realizan tanto con brazos y piernas y será una buena forma de conocer gente.



Nadar

Aunque el hecho de tener que meterse a una piscina, sobre todo en los días de invierno, lo cierto es que nadar es otro de los ejercicios más completos que existen. Hacerlo frecuentemente ayudar a perder entre 715 y 892 calorías en cada sesión. Además, es uno de los deportes menos agresivos con las articulaciones y relaja muchísimo.



Subir y bajar escaleras

Todo lo que conlleve correr es un plus a la hora de acabar con esa grasa de más, y si encima es subiendo y bajando escaleras mucho mejor. Realizando esta práctica durante una hora se pueden llegar a quemar entre 657 y 819 calorías. Aunque es muy importante hacerlo con suvidad para no acabar con las rodillas.



Tenis

El tenis es un ejercicio muy completo.

Si juegas al tenis durante una hora quemarás las mismas calorías que corriendo 8 kilómetros al día. Además, ejercitarás la musculatura y conocerás gente, ya que es un deporte, como mínimo, en parejas. Reforzar las piernas y mejorar la capacidad aérobica y anaeróbica también son parte importante en la realización de cualquier deporte.



Escalada

Aunque algo más peligroso que el resto de deportes propuestos, la escalada es otro de los más completos por provocar una gran pérdida de calorías y de grasa corporal, entre 606 y 755 a la hora. Por otro lado, la fuerza será algo que se vea potenciado con la realización de esta práctica deportiva, además de la flexibilidad y el equilibrio.