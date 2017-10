Los errores que cometes al vestirte para ir a trabajar

A veces pensar qué ponerse para ir a la oficina es toda una odisea. La comodidad, no pasar frío por las mañanas o no pasar calor al salir pueden ser algunas de las cosas que nos lleven a tomar decisiones erróneas. Porque a la hora de ir al trabajo una no se debe ni pasar ni quedar corta.

Así, dentro de las tendencias para esta nueva temporada, hay algunas que se deben dejar únicamente para los fines de semana o esas típicas tardes con amigos. Cumplir con un código de vestimenta en el trabajo es esencial para dar una buena impresión, sobre todo en reuniones y a la hora de relacionarse con gente cara al público.

Jeans rotos



Son una de las tendencias de esta temporada y ya desde hace algunos años, aunque hay que saber bien cuándo es apropiado usarlos. Ir al trabajo alguna vez con ellos no tiene problema, aunque siempre intentando medir un poco. Porque hay ciertos vaqueros rotos que tienen menos tela que otra cosa, por lo que saber cuándo parar es fundamental. Nunca se debe ir a la oficina enseñando de más.

Falda corta

Pareced que el look de secretaria ya no está nada de moda y las faldas cortas son para contadas ocasiones y muchas veces, para ciertas edades. Porque a veces una no se da cuenta de que con esa falda se muestra demasiado. Saber cuál es el largo adecuado y qué tipo de falda debemos utilizar es primordial. Acudir con una de tipo tubo por encima de la rodilla queda bien, acudir con una mini de cuero igual es pasarse.

Getty Images

Deportivas



Para muchas mujeres los tacones son una tortura. No hay mejor cosa que enfundarse unas buenas deportivas para cualquier ocasión y es cierto que en los últimos tiempos se ha puesto de moda combinarlos con todo tipo de prendas, incluídos los vestidos. Aunque como con todo, hay que saber dónde está el límite.

Ponérselos de vez en cuando con una blazer y unos vaqueros puede ser una opción, siempre y cuando sean adecuados para la situación, estén limpios y nada rotos. Las míticas 'converse' con agujeros y bien de manchas deben quedarse en los festivales de verano.

Crop top



Lo cierto es que este tipo de camiseta solo es para ciertos cuerpos, aunque más allá de todo eso, llevar a la oficina un top enseñando el ombligo es más que inapropiado. Si tienes la suerte de contar con un vientre plano lo mejor es que dejes este tipo de vestimentas para las fiestas con amigos o las excursiones de fin de semana. Como se ha mencionado con anterioridad, enseñar menos es un plus a la hora de acudir al trabajo.

Transparencias



Como con el crop top, las transparencias son otro enemigo del código del buen vestir en la oficina. En el caso de que estén muy bien situadas en la ropa, sugiriendo pero no enseñando, pueden ser un plus de elegancia, pero más allá, cuando se llega al punto de enseñar la ropa interior, lo mejor es dejar estas prendas para ocasiones muy concretas.

Foto: Inditex/Getty Images

Ropa ajustada



Aunque tengas el tipo del año no vas a ninguna fiesta. Los vestidos tubo son perfectos en celebraciones nocturnas, pero no para una mañana ajetreada de oficina. Además, ni siquiera son cómodos si tienes que pasar muchas horas sentada. Combinar una falda ajustada con un jersey algo ancho puede ser un 'must have', pero ir muy prieta no es nada recomendable.

Escotes



Al igual que en las anteriores opciones, pasarse con el escote puede ser fatídico. Escoge siempre uno que te favorezca y que no se pase. No enseñar el sujetador ni más allás es importante.

Medias con dibujo



Es cierto que pueden dar un punto desenfadado a tu 'look', peor a no ser que trabajes en el mundo de la moda, lo mejor es que hagas uso de medias de colores neutros. Deja la originalidad para tu tiempo libre.

Muchas joyas



Llenarte de collares y pulseras no es nada adecuado si no quieres que tus compañeros y clientes dejen de prestarte atención. Mantener una conversación con alguien lleno de brillos puede ser una tarea difícil. Como con todo, menos es más.

Foto: Inditex/Getty Images

Maquillaje



Lo mismo con otras opciones a anteriores, pasarse con el maquillaje puede ser fatídico. Hay decenas de vídeos en Internet sobre cómo maquillarse para acudir a la oficina. Llevar una cara perfecta a la par que poco recargada es clave. Los tonos claros, el nude y los colores pastel pueden ser perfectos para conseguir este objetivo.