La obsesión de las famosas por lucir transparencias

Cuando una prenda se pone de moda, por mucho que digamos que no vamos a caer en ella, al final lo hacemos. Puede ser muy exagerada, como los pantalones campana que tanta polémica causaron y que llevó hace unas semanas Sara Carbonero, o incluso poco estética, como las camisetas con publicidad de DHL, pero no al final nos acabamos rindiendo a las tendencias. Y eso mismo ha pasado con uno de los looks de la colección primavera verano 2017 de Dior y que llevó por primera vez Bella Hadid.

La modelo, embajadora de la línea beauty de la firma, se enfundó un vestido con transparencias que dejaba ver su ropa interior el pasado octubre y desde entonces creó escuela porque varias celebrities han copiado si atrevido look, y la última ha sido Rose Leslie, que apostó por un diseño rojo para acudir a los premios Olivier en el Royal Albert Hall de Londres hace un par de días.

Pero ella no ha sido la única que se ha inspirado en Bella Hadid, porque Nina Dobrev hizo lo mismo con un diseño blanco como el de Bella. Eso sí, cada una lo adecuó a su estilo: Bella llevó el pelo recogido, Leslie suelto y Dobrev lució unas ondas. De alguna manera habría que marcar la diferencia.