Cómo reinventar la camiseta básica como las ´celebrities´

Junto con los vaqueros, la chupa de cuero, la 'blazer' y los 'stiettos', la camiseta básica es todo un imprescindible en un armario femenino. Todas ellas son prendas versátiles, combinables y perfectas para (casi) cualquier ocasión: la clave está en combinarlas. Y de eso saben mucho las famosas que han reinventado su uso.

Hace unos días Selena Gómez dio una lección de estilo con una de ellas. Se sirvió de un modelo amarillo con letras negras muy sencillo, pero llamativo para marcar la diferencia. Pero su camiseta no era una cualquiera, era un 'crop top' que tú misma puedes customizar en casa cortando una de tus camisetas viejas para darle un toque más natural. Ella la combinó con unos vaqueros negros de tiro alto y unas botas de tacón de Balenciaga. Muy sencilla pero muy sofisticada.

Rihanna también tiene su particular manual de uso de las camisetas. De hecho, es la más avanzada de todas por cómo arriesga. No hay tendencia, por imposible que sea, que se le resista a la de Barbados, pero si hablamos de camisetas ella va mucho más allá y no le vale una sencilla, sino que últimamente acostumbra a llevarlas con estampados. A Rihanna no le vale una cualquiera y ha lucido camisetas con su propia cara que combina con pantalones negros y hasta las usa encima de vestidos lenceros, como el rojo que se puso este otoño, sin planchar.

La camiseta feminista de Dior se ha hecho habitual entre numerosas 'celebrities'. /Foto: Dior

Jennifer Lawrence y Natalie Portman han apostado por una versión más minimalista de la 't-shirt'. Las actrices, embajadoras de Dior, han lucido ya la camiseta feminista de la 'maison' que ya es todo un objeto de deseo fashionista que combinan de la manera más sencilla: con jeans y americana y demuestran que la mezcla de básicos nunca falla.