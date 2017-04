Las famosas, rendidas al ´denim´

Que el pantalón vaquero pitillo ha muerto es una realidad. Las 'it girls' han pasado de amarlo a odiarlo y guardarlo en lo más profundo del armario, allí donde casi los brazos no alcanzan a cogerlos. En cambio, poco a poco se han ido abriendo camino otros modelos, como los que han llevado Úrsula Corberó y Bella Hadid en los últimos días, que además han coincidido con dos looks 'total denim'.

Bella Hadid llevó un 'look' en bloque mientras paseaba por Nueva York con un pantalón 'denim' de tiro alta con el bajo ligeramente acampanado y un botón. Lo combinó con un top con transparencias que dejaba ver su sujetador y una chaqueta vaquera. Para romper el monocromatismo, lució unos zapatos de pulsera rojo a juego con el bolso.

Menos arriesgada fue Úrsula Corberó en el estreno de 'El pelotari y la fallera', que optó por un pantalón de tiro alto lavado a la piedra con una chaqueta vaquera en el mismo tono y detalles en blanco, el mismo color de la camiseta y las sandalias de pulsera con plataforma. Eso sí, le dio un toque más personal con el pañuelo al cuello y un bolso amarillo.