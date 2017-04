Los mejores looks del Festival de Coachella

Ya ha tocado a su fin el primer fin de semana de Coachella y nuestras celebrities, como cada año, han deslumbrado con sus looks de lo más hippies, frescos, divertidos y sobre todo muy chics. Alessandra Ambrosio, una de las reinas de este festival no se ha querido perder este evento al igual que Nick Jonas, Vanessa Hudgens o las hermanas Kendall y Kylie Jenner, entre otros.



Alessandra Ambrosio, una de las reinas de Coachella

La modelo y ángel de Victoria's Secret, Alessandra Ambrosio no defrauda con sus looks. Durante el primer fin de semana del festival de arte y música de Indio, California, los looks al más puro estilo cowboy han brillado con luz propia, seguido del boho. Y precisamente en estos primeros días hemos podido ver a la modelo brasileña con looks vaqueros.



En la fiesta organizada por Visctoria's Secret la modelo acudía con un short vaquero y chaqueta vaquera a juego que combinó con un top lencero estilo boho en color beige con una botas altas en marrón cowboy.



Pero la joven brasileña también ha querido brillar como una auténtica reina del rock, apareciendo por el festival con una chaqueta de cuero blanca y negra y una camisa-vestido con un estampado de lo más cañero con un cinturón para marcar la cintura además de aportarle más carácter y personalidad al look.



Por último, el ángel nos ha dejado con la boca abierta con un impresionante abrigo marrón de ante y pelo con estampado étnico. Además, lucía una bonita camiseta de tirantes, unos shorts y botas altas estilo cowboy.



Emiy Ratajkowski, una de las asiduas al Festival

La modelo Emily Ratajkowski no duda en mostrar su increíble figura con un look muy simple pero que le queda espectacular. Con un conjunto vaquero negro con pitillos y chaqueta vaquera, la modelo aparece por el festival marcando abs con un top de estampado floral con escote off the shoulders y botines beige.





COACHELLA Una publicación compartida de Emily Ratajkowski (@emrata) el 14 de Abr de 2017 a la(s) 10:29 PDT

Bye bye #Coachella ? Ha sido alucinante ?? Gracias a mi family de @rimmellondones por traerme ???? Me quedan muchas fotis para vosotros y ahora mil horas de vuelo para llegar a #AniversarioDesalia ???? #rimmelgirlincoachella #dulceidaxrimmel Una publicación compartida de Aida Domenech (@dulceida) el 17 de Abr de 2017 a la(s) 12:42 PDT

#CoachellaLovers ???????????? Una publicación compartida de Paris Hilton (@parishilton) el 15 de Abr de 2017 a la(s) 5:45 PDT

La joven del clan más popular de televisión ha conseguido deslumbrar a todos en el festival con su nuevo color de pelo. La joven aparecía por Coachella con el pelo corto de color verde fluorescente, algo fuera de lo común pero con el que sin duda está arrasando.En cuanto a su look, la joven eligió un vestido beige corto de tirantes y aberturas en espalda y costillas.La que fuera Miss Universo, una de las mujeres más bellas del mundo, Olivia Culpo no se quiso perder esta cita con la música y el arte y acudió muy bien acompañada al festival. Y es que la joven quiso compartir momentos en él con su chico con el cual, apareció de la mano, luciendo una bonita falda marrón de ante con botones.La popular dj y socialité no se perdió la nueva edición del festival y como nos tiene ya acostumbrados, apareció en Coachella con un look muy ella para estas ocasiones. Y es que los vestidos boho largos son su apuesta segura para acudir al evento más esperado de las celebrities. Un vestido lleno de transparencias, negro con una curiosa y divertida mochila con alas de mariposa como accesorio perfecto.Pero sin duda, una de las famosas de Hollywood que más ha disfrutado del festival has sido la actriz Vanessa Hudgens que nos ha sorprendidos con looks boho de lo más hippie.