La alfombra roja de los premios Goya 2017, en directo

Si hablamos de moda en los Premios Goya 2017 no podemos obviar que el blanco ha sido el gran protagonista de la alfombra roja. Las actrices españolas han apostado por este color en una edición donde el glamour y la elegancia ha estado muy presente.

Anna Castillo, candidata a actriz secundaria por El Olivo, ha lucido un vestido de Georges Chakra con joyas de Suárez y zapatos de Jimmy Choo.

Michelle Jenner ha escogido un vestido de la colección otoño-invierno 2016-2017 de Dior Haute Couture. Este es un diseño plisado de seda color crudo con bordados que ha combinado con un clutch de raso negro.

Antonia San Juan ha apostado por la moda española de Juanjo oliva acompañada por zapatos de Stuart Weitzman; el mismo diseñador que ha vestido a María León.

Natalia Sánchez no se ha quedado atrás con su impresionante escote combinado con joyas de Tous.

Los mejores y peores vestidos de los Goya

La actriz ha llegado los Goya luciendo un chal reivindicativo en el que se puede leer:"En España hay un 52% de mujeres y los personajes femeninos en el cine son un 20%. Y la mayoría de prostituta. Hay mucha testosterona y tiros en las peliculas. Quiero más 'Tomates verdes fritos' y 'Thelma y Louise'. El cine tiene que contar la vida y nosotras existimos. Estamos dando una visión sesgada. Yo ahora estoy de productora y no ha sido peor porque he buscado. Este año no he rodado pelis y no me pasaba desde mis comienzos", ha recalcado.