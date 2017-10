Diez cosas que los humanos pueden aprender de los perros

Son el mejor amigo del hombre y no es para menos. Los perros son una de las especies de animales que más empatía y cariño ofrecen a los seres humanos. La relación de personas y canes ya es algo histórico y toda una tradición que cada día se propaga más y en la que los vínculos entre ambos se afianzan de una manera muy fuerte. Quién no ha oído más de una vez a alguien decir que prefiere a los perros que a las personas. La fidelidad y el amor que ofrecen no es comparable a la de ningún otro animal. Así, hay una serie de pautas que los propios perros pueden senseñarnos para mejorar nuestro día a día.



Fidelidad

La nobleza de los canes es algo histórico. Los perros son fieles hasta más no poder y lo demuestran cada día, algo que produce que los humanos quieran tanto a estos animales. Porque lo cierto es que los perros, a pesar de lo que suceda, siempre se mantienen al lado de sus dueños sin ningúin tipo de miramiento.

Algo, que el ser humano, pierde cada día, sobre todo en torno a las relaciones. El ritmo de vida hace que la gente ya no dé tanta importancia o infravalore cierto tipo de lazos afectivos, por lo que fijarse en los perros, estandartes de la honestidad y la lealtad, solo puede hacer bien en la vida diaria de cada uno.



Amor

El perro ofrece a amor pase lo que pase.

El amor de un can es infinito. Nunca se cansará ni estará harto de mimos, caricias y presentes. Da igual lo que pase alrededor, si las situaciones son difíciles o no, los perros siempre estarán ahí para dar y recibir todo el amor que sea posible. Algo que podemos extrapolar a la vida diaria para empezar a querer y amar sin cortapisas. Una actitud de gran importancia para la vida humana que puede mejorar las relaciones y hacer sentir mejor a las personas.

Expresar las emociones

Está claro que los perros no pueden hablar, pero lo cierto es que el lenguaje no verbal de estos animales hace que sepamos al momento que es lo que quieren y que es lo que están sintiendo. Una clara muestra de que es bueno para la vida diaria ser más expresivo y aprender a decir qué es lo que sentimos y lo que queremos sin tener miedo.



Sigue tus instintos

Está claro que el ser humano no es como un perro, pero acercarse de vez en cuando a sus constumbres no es malo. Los canes hacen uso de sus instintos durante toda su vida, y parece que no es malo actuar de esta manera en momentos puntuales. Seguir los instintos de cada uno y no dejarse nublar por lo que hay alrededor es un buen consejo.



No temer los errores

Un perro nunca mostrará vergüenza o culpa tras cometer un error más allá del momento bronca o reprimenda. Ellos no sienten eso y lo cierto es que muchas veces, los seres humanos, nos regocijamos en nuestros fallos del día a día y nos avergonzamos de ellos, cuando lo que tendríamos que hacer es seguir hacia delante. Un error es malo en un momento concreto, pero a la larga nos enseña una lección.



Mantenerse activo

Pasear o correr con el perro puede mejorar la vida diaria.

Los perros, además de dormi y comer, tienen un sino en su vida, correr y jugar. Para ellos, estar al aire libre es lo mejor de su día a día, algo que se puede extrapolar a la vida de los seres humanos. El animal siempre va a estar dispuesto a compartir un momento de ocio con su dueño, por lo que salir a pasear o correr con el mismo puede ser una idea perfecta para mejorar el día a día, ya que ayuda tanto a la salud mental como física.



Relajarse

Los canes tienen una gran vida. Muchos de los dueños de perros habrán pensado alguna vez cómo sería estar en su piel. Y es que, la relajación forma parte de la rutina de su vida diaria. Así, seguir este ejemplo y reservar una parte de nuestra jornada para echar una siesta, leer un buen libro con tranquilidad o escuchar música, por ejemplo, es primordial para mantenerse, sobre todo, con la mente sana. Como hemos dicho antes, el día a día es frenético, así que no dudes en practicar esos pequeños momentos.



Crear una comunidad

Los perros, de toda la vida, han sido y son animales gregarios, lo que quiere decir que tienden a formar gurpos o mandas para sentirse más seguros. Así, el ser humano, cada día más individualista, puede tomar esto como ejemplo para relacionarse y hacer una cuadrilla con la que realizar diversas actividades.



Gratitud

No hay mascota más agradecida que un perro. Le des lo que le des, su amor y fidelidad seguirá siendo infinita y agradecerán todo durante toda la vida. Algo que no estaría de más a la hora de llevar a cabo en la vida de las personas.



Escuchar

El perro durante toda su vida trata de escuchar y observar a su dueño en todo momento para saber qué es lo que quiere. Porque el lenguaje no verbal es la forma que tiene el can y el dueño también, de comunicarse. Pese a ciertos momentos puntuales, el perro escuchará cualquier cosa u orden que su amo le dé. Algo que se puede llevar a la vida humana para aprender a escuchar y atender a los demás.