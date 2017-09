Beatrice Borromeo: ´Fue un sacrificio dejar mi trabajo´

Beatrice Borromeo, la esposa de Pierre Casiraghi se sincera y habla abiertamente sobre su vida en una entrevista que ha concedido para Vanity Fair con motivo de la presentación de su nuevo documental.

La nuera de Carolina de Mónaco, es periodista y considerada un icono de estilo. Pertenece a un importante familia aristocrática de Italia, pero siempre ha llevado una vida muy diferente de la actual: "Crecí en el campo junto a mi padre. Mi madre iba y venía. Después, con ocho años, me fui a vivir con ella a Milán. Hasta que me largué de casa con 16 años porque no nos llevábamos bien. A partir de los 16 años y hasta que me instalé con Pierre he vivido sola. Me mantenía trabajando como modelo. Hacía la semana de la moda de Milán un par de veces al año y algunas campañas de publicidad. Eso me permitía pagarme el alquiler y seguir estudiando. Era divertido y ganaba dinero. De hecho, no he vuelto a ganar tanto como entonces".

El matrimonio tuvo su primer hijo el pasado mes de febrero, Stefano Ercole Carlo Casiraghi con quien intenta llevar una vida tranquila, alejada de su profesión: "La atención que recibo me viene de rebote por Pierre. Si dos personas se casan y tienen un niño, a la gente le gusta porque parece un bonito cuento. Y no es que me moleste, pero no es ni mérito ni culpa mía. Es simplemente mi vida".

"Fue un sacrificio abandonar mi trabajo e instalarme en Mónaco, pero lo hice porque mi marido vive aquí, gestiona sus empresas desde aquí y él es el que gana más dinero de los dos. Antes daba prioridad al trabajo, pero desde que me he casado ha pasado a un segundo plano".

A pesar de todo esto, Beatrice Borromeo sigue sacando tiempo para profesión y estrena su cuarto documental 'Bambini Mai' acerca de la Camorra en Nápoles y declara: "A veces pienso en la suerte que tengo de haber creado una familia de verdad con alguien de quien me fío completamente, que estamos enamorados desde hace casi 10 años y que sé que durará toda la vida. Pero es el aspecto íntimo lo que me hace feliz, no lo que hay alrededor. Vivir en Mónaco no es un plus, es simplemente nuestra vida ahora. El gran privilegio es haber encontrado una persona con la que soy feliz".