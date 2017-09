Monica Bellucci: "Si la belleza exterior no recibe oxígeno desde dentro, no es nada"

Monica Bellucci abre su alma para la revista Vanity Fair en una entrevista única que hace un repaso por los momentos más importantes en la vida de la actriz. A sus 52 años ha participado en 55 películas y no se plantea en absoluto dejar el cine, aunque si que es cierto que a raíz del nacimiento de sus hijas la actriz ha limitado su trabajo a una película por año.

La italiana es una mujer consciente de los problemas de sexismo que enfrenta el mundo del cine, y así explica su visión sobre el asunto:

"Claramente hacen falta más directoras. Yo he participado en 55 cintas y solo me han dirigido mujeres en cinco de ellas. Este mundo sigue siendo de los hombres, aunque haya realizadores como Almodóvar que hagan películas a mayor gloria nuestra".

A pesar de estas declaraciones la actriz y modelo se muestra positiva y ve un cambio en una buena dirección, además cree que no hay que tomar una actitud victimista ante este hecho, si no todo lo contrario:

"Creo que en lugar de llorar y hacernos las víctimas tenemos que estar activas y decir lo que queremos, pero sin agresividad, simplemente diciéndolo y tratando de construir un proyecto. Si como actriz quieres hacer un papel, quizá puedes crearlo, debes intentar generar las condiciones".

Belucci también ha tratado el tema de su divorcio con el conocido actor Vincent Cassel, con el que estuvo 14 años y a quien conoció durante el rodaje de 'El Apartamento'. Divorcio muy sonado pero no el único que tuvo la actriz, en 1990 se casó con el fotógrafo Claudio Carlos Basso terminando su relación tan solo un año después. La italiana se lo toma con humor: "Ya me he divorciado en dos ocasiones. Liz Tylor lo hizo ocho veces. Me quedan seis". Admite que estos dos momentos en su vida no le han hecho cerrarse y mantiene una filosofía de apertura a la vida que enseña a sus hijas, aunque también considera necesario estar solo: "A veces al pasar de una historia a otra no te da tiempo para comprender. La distancia te permite pensar cuáles fueron los errores, por qué tomaste ciertas decisiones". Y parece Belucci ya ha pasado por esta etapa y actualmente se encuentra en una nueva relación.

Respecto a su último proyecto, la actriz cuenta que ha tenido que aprender serbio para el papel que interpreta en la película del cineasta Emir Kusturica. El rodaje ha durado 4 años, que para nada han sido un problema para la actriz que confiesa sentirse agradecida por haber tenido la oportunidad de aprender sobre la cultura de los Balcanes.

Monica Belucci es conocida por su talento pero también por su increíble belleza, sin embargo, para la modelo y actriz "si la belleza exterior no recibe oxígeno desde dentro, no es nada".