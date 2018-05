Paula Echevarría, orgullosa de Miguel Ángel Silvestre

La semana pasada, Jennifer López publicó un nuevo videoclip para la canción 'El Anillo'. Este vídeo tenía como protagonista a Miguel Ángel Silvestre, uno de los actores españoles más internacionales del momento.



Paula Echevarría ha reaccionado entusiasmada a la nueva colaboración de su ex-compañero de reparto en ´Velvet´. "¿Y de él, qué puedo decir? Que es mi amigo, que lo quiero con locura y que no puedo estar más orgullosa de verle ahí", ha comentado en su cuenta de Instagram la actriz, que además se ha declarado seguidora de la música de López desde su debut, ´On the 6´.





Por otro lado,también ha valorado en su Instagram cómo ha sido trabajar con la popular cantante: "Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar ´´. Es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. ¡Ella es un sueño!".