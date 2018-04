El príncipe Guillermo y Kate Middleton desvelan el nombre de su tercer hijo

El tercer hijo de Kate Middleton y el príncipe William ya tiene nombre. El perfil oficial de Twitter de Kensington Palace ha comunicado esta mañana el nombre escogido para el tercer hijo del matrimonio: "El Duque y la Duquesa de Cambridge están felices de anunciar que han escogido el nombre de Luis Arturo Carlos para su hijo. El bebé será nombrado como Su Alteza Real el Príncipe Luis de Cambridge".







The Duke and Duchess of Cambridge are delighted to announce that they have named their son Louis Arthur Charles.



The baby will be known as His Royal Highness Prince Louis of Cambridge. pic.twitter.com/4DUwsLv5JQ