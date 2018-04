Irene Junquera aclara su relación con Pablo Puyol

Irene Junquera ha acudido a la presentación de 'Piel de Letra', el nuevo libro de Laura Escanes. Como no podía ser de otra forma, la periodista ha hablado de su relación con Pablo Puyol tras los rumores de romance que han saltado en los últimos días.

Junquera podría haber rehecho su vida tras su larga relación con el medallista olímpico Cristian Toro y su fugaz noviazgo con el cantante Rayden. Además, la ex-tertuliana del programa de Josep Pedrerol, ha asegurado ser muy amiga de Pablo Puyol, al que conoció en una de las grabaciones de 'Zapeando'.

Irene, ¿qué destacas de Laura?

Su luz. Me llamó su transparencia, es natural, es como una flor. Es una persona muy transparente, natural, alegre... a mi me ganó enseguida.

¿De dónde aparece el vínculo?

A través de Risto por supuesto. Están muy unidos y cuando grabábamos se pasaba y empezamos a hablar. Hemos compartido cenas y la boda, y de eso la conozco.

¿Has leído algo del libro?

Todavía no.

¿Sigues las redes y las influencias?

Me gusta mucho la moda y tengo amigas periodistas de moda. Me gusta seguir y coger ideas, pero me baso mucho en lo que marca el periodismo de moda.

¿Proyectos?

Ahora estoy trabajando en Gol. He vuelto. Hay muchas cosas, reuniones, negociaciones... Estoy estudiando todo y viendo a ver por dónde van las cosas. En estos meses empezaréis a saber algo.

¿Proyecto ideal?

Eso es muy difícil. Me apetece estar en la tele, es lo que más me gusta, cosas relacionadas con el entretenimiento. Los deportes nunca los voy a dejar. Quiero hacer entretenimiento.

Se ha dicho que estás de nuevo enamorada. Esta vez de Pablo Puyol.

No te puedo decir nada. Nunca he hablado de mi vida privada. Pablo y yo somos amigos y vais a ver muchas fotos porque somos amigos desde hace tiempo. Pero enamorada, el amor... De todas esas cosas no he hablado nunca y no lo voy a hacer ahora.

Las relaciones más bonitas aparecen de una amistad.

Entonces preguntadme dentro de un año a ver si de la amistad ha surgido algo más. Somos muy amigos y Pablo es genial, pero ya está.

¿Desde cuándo os conocéis?

Somos amigos desde hace tiempo. Nos conocimos, pero ya habíamos hablado. Cuando trabajas en lo mismo pues coincides en sitios, tienes amigos en común. Es un amigo como tengo mil. Alucino que salga esto ahora y anda que no me voy con amigos a cenar y comer. Soy amiga de él desde que vino a 'Zapeando' más o menos.

¿Has hablado con él de esto?

Claro, es lo primero que he hecho cuando me he levantado. Se me ha atragantado el desayuno. Nos reímos y no pasa nada.

Hay que tomárselo con humor.

Exactamente.

¿En qué te fijas en un hombre?

Es muy difícil. Que haya química, que sea inteligente, que tenga conversación, le tiene que gustar el deporte, hacerlo, verlo y no lo sé. Todo lo que diga... Que me guste y que haya química sobre todo.

¿Con ganas de amor?

No. Es que estoy feliz. Lo mejor de la vida es estar tranquila y ahora estoy súper tranquila. Que siga así.

¿Has sufrido por amor?

He sufrido muchísimo por amor. Si no se sufre por amor luego no se puede disfrutar de las cosas bonitas.