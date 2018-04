Alejandra Rubio, superada por la presión mediática en su 18 cumpleaños

Alejandra Rubio no ha tenido un inicio de mayoría de edad tranquilo. Desde que la hija de Terelu Campos protagonizase la portada de una conocida revista del corazón con su madre, las críticas y los comentario han sobrevolado su imagen.



Los propios compañeros de su progenitora han censurado en Sálvame que la joven saliese en esta exclusiva. Además, el propio Rafa Mora aseguró en el plató de Telecinco que la joven tenía la intención de comenzar a participar en programas de la cadena como 'Mujeres y Hombres y viceversa'.



Una información que desmintió tajantemente Terelu al afirmar que el único objetivo de su hija era centrarse en sus estudios de diseño de moda. Unas palabras que volvió a repetir en el photocall de la discoteca donde celebró los 18 años de su única hija.



Entre una lluvia de flashes y micrófonos, Alejandra Rubio bajó del coche con cara de pocos amigos. Ver a tantos medios de comunicación agobió a la hija de Terelu como ella misma explicó: "Se ha asustado, nada más. Si no hubiera habido ese jaleo, si hubiera estado como estáis ahora mismo, hubiera estado estupenda...".



Un agobio que también molestó mucho a María Teresa Campos, abuela de la homenajeada: "María Teresa estaba agobiada porque ha visto que la niña estaba agobiada". Aún así, el susto inicial pasó y Alejandra pudo disfrutar de una fiesta de cumpleaños donde estuvieron todos sus familiares, amigos, excepto su novio Dj Lobo que no pudimos verlo a la entrada de la sala madrileña.





Una publicación compartida de Carmen Borrego campos (@carmenborregocampos) el Abr 5, 2018 at 6:14 PDT