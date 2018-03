La surrealista entrevista de Tamara Falcó a Mario Vargas Llosa

"Gracias por concedérmela, ya sé que soy una enchufada", comienza Tamara Falcó una sorprendente entrevista con el novio de su madre Isabel Preysler, Mario Vargas Llosa con motivo de la publicación de su nuevo libro, ´La llamada de la tribu´.

"¿Cómo de liberal eras de joven?", pregunta la joven. "Yo no era liberal de joven. Yo era comunista, era marxista, etc. tenía muy mala idea del liberalismo", le contesta él, en la primera corrección que le hace a lo largo de la charla. Quién un día quiso ser monja, deja bien claro que no se había preparado mucho para este momento y que sabe menos de biografía de la pareja de su madre, con quién convive, de lo que se esperaba.

"Me encanta que en el 68 vivieras algo tan importante como fue la revolución de París", añade ella y él de nuevo la corrige, "en realidad yo no vivía unos meses antes me fui a Francia".

Tamara también metió la pata a preguntar al Nobel por su incursión en el mundo de la política. "Cuando te presentaste a las elecciones de Perú te apoyaron todos?". "Bueno, todos no porque perdí las elecciones", corrigió él, por última vez, mientras Tamara se mostraba mucho más preocupada por saber por qué el escritor no tiene redes sociales.