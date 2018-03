Pilar Rubio y Sergio Ramos presentan a su hijo Alejandro

Después de dar a luz a su tercer hijo el pasado domingo y tras permanecer cuatro días ingresada en el Hospital Sanitas de La Moraleja, Pilar Rubio y Sergio Ramos han abandonado las instalaciones clínicas durante la mañana del miércoles, presentando así al pequeño Alejandro en compañía de sus hermanos Sergio Jr y Marcos.



La familia al completo ha posado en la puerta del hospital, tanto los niños como sus padres han lucido camisetas y sudaderas de UNICEF, mostrando así su compromiso con los más desfavorecidos incluso en los momentos más importantes de la familia. Sergio Ramos es embajador de la ONG desde hace años y si el verano pasado podíamos verle de viaje solidario en Perú, ahora lleva su implicación a sus hijos concienciándoles así sobre la situación de los niños que viven en una situación de desventaja y precariedad. Un claro mensaje aprovechando que sería captados por todos los fotógrafos expectantes a la salida.



También ha llamado la atención la espectacular figura de Pilar Rubio, que tan solo cuatro días después de dar a luz se ha subido sobre unas botas con tacón para abandonar el hospital con su hijo recién nacido en brazos, que nació pensando 3 kilos tal y como confesaba Sergio.





Los pequeños de la casa están más que entusiasmados con la llegada de su nuevo hermanito y así lo han demostrado con su mejor sonrisa agarrando la mano del futbolista. Una llegada que convierte a la familia en numerosa y que termina de colmar de felicidad a Pilar y Sergio, que comenzaron su relación en 2013.Pero no podemos olvidar a los niños que no tienen esa suerte y mueren cada día por causas evitables. Es algo que me rompe el corazón. ¡No podemos quedarnos de brazos cruzados! Mi familia y yo colaboramos con @unicef_es para que puedan seguir salvando vidas. Os pido que contribuyáis también a que más niños tengan más oportunidades. Porque #CadaVidaCuenta" ha añadido Pilar Rubio en su cuenta de Instagram en referencia a su vinculación con UNICEF.