Recortes de sueldo para Belén Esteban y un bebé para Adriana Abenia

No empieza en armonía el año para Belén Esteban, a la que quieren bajar el sueldo según publica "Lecturas" en su portada. La revista se ocupa de un gran amigo y compañero de Belén, Jorge Javier Vázquez, que en una entrevista habla de la mala temporada que atravesó ahí atrás, con cierta depresión, nervios y miedos. Mejor le van las cosas a Amaia, de Operación Triunfo, a la que sonríen el éxito y el cariño del público. "Lecturas" ofrece un completo reportaje de la chica y artista en ciernes: "Sus orígenes, su mente abierta, su álbum familiar y el secreto de su éxito". La revista completa su portada con la pareja del momento, el príncipe Enrique y Meghan Markle, pero en este caso no es una noticia positiva, ya que han detenido borrachos al hermano y a la cuñada de la chica tras provocar un altercado.

A casa de los marqueses de Griñón se han ido en "Hola" esta semana para montar su portada. Esther Doña es la protagonista con una gran foto en el jardín del palacio El Rincón, vestida en plan campestre, pelo al viento y perrito de adorno (a los animalistas no les va a sentar nada bien las trazas del pequeño caniche, cubierto con un chubasquero y con cara de pocos amigos). Doña concede una entrevista para "responder con firmeza a todas las polémicas". Éstas son sólo una: si se casó por dinero con el Marqués de Griñón, a saber, padre de Tamara Falcó. Ella lo explica, pero tampoco mucho: hay un acuerdo prematrimonial que pone que la relación "está basada en el amor y no en temas materiales". ¿Y los hijos? Pues Tamara puede estar tranquila, no llegarán hermanos: "Sería una irresponsabilidad por nuestra parte". Orgullosa con los suyos posa la cocinera Samantha Vallejo-Nájera en el Caribe, en las recientes vacaciones. La pequeña de los Duques de Cambridge, Carlota, también posa, salerosa y divertida (vestida con ropa de Zamora, por cierto), en su primer día de guardería. La portada se completa con Penélope Cruz, guapa y estilosa en los Globos de Oro.

La exclusiva llega con "Semana", que desvela que Adriana Abenia está embarazada de su primer hijo. La también presentadora Ana Rosa Quintana posa para celebrar su cumpleaños. Y otro que cumple años, Jesulín de Ubrique, es noticia por los problemas que atraviesa tras una nueva recaída de su mujer, María José Campanario, enferma de fibromialgia.

Sol y playa ambientan la portada de "Diez Minutos", que ha pillado a Feliciano López y a su novia, Sandra, luciendo tipo en Dubai; y también a Úrsula Corberó y Chino Darín, estos en Uruguay. Los Globos de Oro merecen una llamada en portada al igual que Alba Carrillo, que aparece en una foto con cara de pocos amigos: mientras Feliciano se broncea al sol, ella caldea los juzgados con demandas a tutiplén.