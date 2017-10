David Bustamante y Ares Teixidó, en ´Viva la vida´

El presunto noviazgo entre Ares Teixidó y David Bustamante ha revolucionado esta semana el mundo del corazón. La revista 'Lecturas' publicó la exclusiva y, este sábado, el programa de Telecinco 'Viva la vida' habló con los protagonistas. Para ello, el espacio contó con la ayuda de Aurelio Manzano, que mantuvo sendas conversaciones telefónicas con David Bustamante y Ares Teixidó.

"Ni que fuera Julio Iglesias"

El cántabro desmintió la noticia inmediatamente: "¡Mentira! La conozco de un día en la presentación de Telemadrid", respondió Bustamante a Manzano a través de WhatsApp.

Conversación de WhatsApp entre Aurelio Manzano y David Bustamante. Fuente: Telecinco

El cantante también negó que las fotografías de la periodista con una maleta fueran en las puertas de su casa: "No vivo con nadie, ni tengo relación alguna", insistió Bustamante. "Si tuviera algo con alguien, lo diría... Nunca he ocultado nada. Primero la bailarina y ahora esta... Ni que fuera Julio Iglesias", concluyó el cántabro visiblemente enfadado.

"Me he saturado, me he bloqueado... Sólo he pensado en mi familia"

Manzano también mostró en el programa el audio de su conversación telefónica con Ares Teixidó, que aseguró haber dejado el tema en manos de su representante: "No estoy acostumbrada, como yo no soy un personaje. Yo trabajo en televisión, no va conmigo. No sé cómo se gestionan estas cosas". "Me he saturado, me he bloqueado€ Sólo he pensado en mi familia", concluyó la periodista.

La versión que Ares Teixidó dio a Aurelio Manzano fue similar a la sostenida por el cantante cántabro. La exconcursante de 'Gran Hermano VIP' también añadió que las imágenes de ella con una maleta en la urbanización del cantante correspondían a la casa de una amiga de la presentadora que vive en la misma zona.