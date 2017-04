Londres veta la entrada al ´preso más guapo del mundo´

Menos de ocho horas ha estado Jeremy Meeks en Londres, concretamente en el área de inmigración del aeropuerto de Heathrow antes de ser deportado por no tener la documentación correcta.



El exconvicto reconvertido en modelo fue detenido por la policía y se le prohibió su entrada al país. Su manager, Jim Gordon, aseguraba a los medios que el maniquí tiene todos sus papeles en regla y porta una carta oficial de su libertad condicional. Según 'Daily Mail', la esposa de Meeks y su manager se encuentran recluidos en un hotel de la capital británica.



Varias cámaras captaban el momento en el que un Jeremy totalmente abatido esperaba sentado poco antes de ser enviado de vuelta a Estados Unidos. El modelo de Stockton, California, iba a pasar esta semana en la ciudad, donde debía llevar a cabo una serie de producciones para distintas portadas de revistas, según confirmó su portavoz. "No fue arrestado, pero lo deportaron fuera del país. No le dejarán entrar. Él está muy molesto. Fue escoltado por la policía hasta el avión", añadió Gordon.