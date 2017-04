Siguiendo la pista a Paula Echevarría y Bustamante

La crisis de Paula Echevarría y David Bustamante está pasando factura no solo a sus protagonistas, sino a gran parte de sus seguidores que ven como una de las parejas nacionales que más gusta no lo deben estar pasando nada bien.

¿Cómo encontrar el equilibrio? Pues la verdad es que lo están haciendo cauta, pero notablemente.

De momento ambos han puesto tierra de por medio y han aprovechado los días de fiesta para ir a sus respectivos pueblos -San Vicente de la Barquera (Cantabria), él y Candás (Asturias) ella- por separado. Y no lo están divulgando mucho. La alegría y simpatía que derrochaba la pareja cuando se dejaba ver durante sus vacaciones en las redes se ha visto cortada por la prudencia de no dar un paso en falso durante el complicado trámite de la separación.



'Busta' ya no publica, y Paula está 'tristona'

Y es que tanto 'Busta' como la actriz siempre han estado muy activos en las redes para satisfacer a sus seguidores. Pero ahora, debido a su trabajo y, evidentemente, a la separación, se están moderando. Pero ahora no lo pueden dejar por completo aunque quieran, sobre todo Paula Echevarría Colodrón porque es imagen de muchas marcas y porque es toda una 'it-girl'. Sus más de un millón y medio de seguidores adoran ver sus comentarios y sus 'looks' que publica en su archiconocido blog de 'Tras la pista de Paula'.

Subir cada día un 'look sonriendo', con lo que se ha generado y lo que está viviendo, no debe ser tarea fácil; de hecho su expresión se ha tornado algo más melancólica en su blog y en sus fotos. También en sus 'looks'.

Por su parte, David Bustamante Hoyos lleva sin colgar nada en su perfil de Instagram hace una semana ya, y las fotos y vídeos que había colgado anteriormente eran todos en familia y mostrando como está llevando a cabo el 'mindfulness' (ejercitando mente y cuerpo).

Paula tiene un sueño



¿Cómo retroalimentar tu Instagram en estos días cuando no hay que hablar de 'looks'? Todo se puede malinterpretar tanto por los seguidores como por los allegados. No se puede subir nada que pueda hacer daño a nadie... Por eso, de momento, ya no hay fotos de ninguno de los dos en su tierra, pasándoselo bien como en otras ocasiones algo a lo que eran muy dados. Especialmente Echevarría, que le encanta presumir de Asturias y de su Semana Santa como bien ha dado cuenta otros años.

En los ratos que hay que subir algo, pues Paula los rellena con recomendaciones de marcas o producto, de flores... Y sobre todo de mensajes en los que últimamente habla de sueños. "Have a dream", "Follow your dreams" o "Have a wonderful wednesday" son algunas de las frases utilizadas por la actriz protagonista de 'Galerías Velvet' que en breve comenzará a rodar a manos de Jose Luis Garci la precuela de 'El Crack'.

Toca tiempo de prudencia y reflexión...