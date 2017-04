Elsa Pataky desvela los inconvenientes de ser madre

Elsa Pataky ha realizado una publicación en su blog que además de dar de qué hablar, recuerdan a las palabras que la periodista Samanta Villar comentó en su día durante una entrevista sobre sus mellizos. Hablamos de ser madre de familia numerosa y la actriz no ha podido evitar enumerar en su blog, tal como hizo la periodista, las cosas a las que ha tenido que renunciar tras convertirse en madre. La mujer de Chris Hemsworth reconoce en su publicación que, desde que sus tres hijos nacieron, su vida ha dado un cambio de 180º .

Pataky ha querido compartir con sus más de un millón de seguidores una lista de las cosas cotidianas que antes hacía pero que desde que India, de 4 años, y los mellizos Sasha y Tristan, de 3 añitos, llegaron al mundo, no ha conseguido incluir en su rutina del día a día.

Elegir el color de su ropa, o sentarse con una novela tranquilamente son dos placeres a los que ha tenido que renunciar la mujer de Thor tras ser madre. "Echo de menos el tiempo para leer, porque lo dedico a mis pequeños, como todas las mamás".

"Me estoy acostumbrando cada vez más a tener espontáneos, con lo que mi tranquila ducha se transforma en una verdadera juerga", redacta la actriz sobre sus intentos de tomar largos y relajantes baños en solitario que son interrumpidos por sus retoños.

"Prepárate a escuchar una y otra vez el Waka Waka o tararear 'Let it goooo, let it goooo'", comenta entre bromas Elsa en su blog. Conducir con tres pequeños a bordo ya no te da opción a elegir la música que te acompañará a lo largo del trayecto, por lo que aconseja que jamás hay que salir de viaje "sin haber grabado alguna de las canciones que les gusta, porque se puede armar la de Dios".

La española siempre ha cuidado mucho su imagen a la hora de realizar sus apariciones públicas, pero en su vida diaria y desde que es madre de familia numerosa debe andar con mucho cuidado para no ser manchada por sus retoños: "Cuando salgo con mis hijos llevo siempre ropa de colores, con mucho vuelo o camisetas con dibujos y vaqueros".