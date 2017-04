Mel B, ex ´Spice Girl´, denuncia malos tratos en su matrimonio

El idilíco matrimonio entre Mel B y Stephen Belafonte fue en realidad un infierno para la cantante. La ex Spice Girl ha logrado que un juez le otorgue una orden de alejamiento de su exmarido después de años de abusos y malos tratos. Apenas dos semanas después de hacer público la separación de la pareja, se conocen más detalles de una unión que estuvo a punto de acabar con la carrera musical de la británica.

De acuerdo a informaciones publicadas por TMZ, Melanie Brown habría acusado a su exesposo de haberla golpeado en varias ocasiones, haberla obligado a mantener relaciones sexuales con otras mujeres sin su consentimiento y de haberla amenazado con hacer públicos los vídeos de esos encuentros.

En la demanda, la jueza de X Factor aseguraba que cada vez que ella alcanzaba algún éxito profesional, el productor la golpeaba y la amenazaba de muerte con la intención de dejarle claro quién llevaba la voz cantante en el matrimonio. Una situación que se produjo desde el primer año de convivencia, en 2007.

Asimismo, la artista de 41 años convenció a sus amigos y sus familiares para que no denunciaran a la policía los maltratos por temor a sus represalias. Mel B estaba convencida que en cualquier momento la mataría. Según el portal, algunas personas de su círculo más cercano vieron las lesiones y amenazaron con llamar a la policía, pero la intérprete les convenció para que no intervinieran, no solo por su propia seguridad, también por la del posible denunciante.

Varias personas que han trabajado con Melania eran conscientes de las lesiones que sufría y fueron testigos de algún comportamiento abusivo y amenazante por parte del empresario, pero jamás se llamó a los agentes o se curso una denuncia.