Leticia Sabater estrena el videoclip de ´Toma pepinazo´

Leticia Sabater vuelve a sorprender al público con su nueva canción. Tras ´La salchipapa´ llega ´Toma pepinazo´, el nuevo tema que la presentadora pretender convertir en el ´hit´ del verano y del que ya ha estrenado videoclip oficial.



Leticia Sabater convierte al pepino en el auténtico protagonista del videoclip de ´Toma pepinazo´. El esperado clip sigue la línea de ´La salchipapa´, con una sucesión de imágenes de la cantante con sus looks más atrevidos delante de un croma.







Sobre 'Toma pepinazo', Leticia Sabater señaló que es un "tema de electro-reggaeton" con una letra "más profunda" que 'La salchipapa' para que "lo bailéis a saco todos y todas, desde ya este veranito en cualquier sitio discos, pubs, bodas, banquetes bautizos, fiestas chiringuitos , playas, barbacoas y demás sitios donde uno se pueda divertir bailando y cantando".



A sus 50 años, Sabater ha querido dar un vuelco a su 'look' que no ha pasado desapercibido en las redes sociales. Y es que además de cambio de color de pelo, muestra un rostro diferente que algunos han atribuido a un paso por el quirófano, pero ella lo ha

desmentido.





ni me hecho ningún liftin ni me he operado quirúrgicamente ni nada parecido simplemente soy una burra y grabando el videoclip me he abrasado „ Leticia Sabater (@SABATERLETICIA) 15 de marzo de 2017