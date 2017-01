Miki Nadal y su mujer pierden el hijo que esperaban

El año nuevo no ha comenzado bien para el humorista Miki Nadal y su mujer Carola Escámez. La pareja iba a recibir este año la llegada de su segundo hijo. Sin embargo, han recibido un duro golpe, tal y como lo anunció ella en su cuenta de Instagram, "Íbamos a ser 4, pero no ha podido ser, será, seguro... Embarazo ectópico. No he empezado bien el año, pero después de la operación de hoy, mi salud está mucho mejor y casi fuera de riesgo. Ahora, a recuperarse para poder disfrutar de esta vida tan maravillosa. Besos!!".





Otro año que empiezo junto a @carolaescamez ...y van 4. El 4 va a ser mi número fetiche este año ?? Una foto publicada por Miki Nadal (@nadalmiki) el 31 de Dic de 2016 a la(s) 3:09 PST

Miki y Carola ya son padres de una pequeña niña, llamada, que en mayo cumplirá un año, aun así estaban muy ilusionados con el futuro nueva miembro de la familia. Así lo adelantó el popular humorista en Instagram hace unos días, "Otro año que empiezo junto a @carolaescamez ...y van 4. El 4 va a ser mi número fetiche este año", escribió, junto a una bonita foto en la que aparecía con su esposa.