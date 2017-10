Cómo decorar las calabazas de Halloween

La noche más terrorífica del año se acerca y no te puedes quedar atrás con los preparativos. La calabaza es, sin duda, uno de los elementos que no pueden faltar en tu decoración de Halloween. Si vas a celebrar una fiesta o simplemente quieres que tu hogar infunda verdadero terror, toma nota de los ejemplos que te ofrecemos para decorar tus calabazas.



Sé original en las formas





Asegúrate de que cada fruto tenga un diseño único. Foto: Getty Images

Utiliza pintura

El color negro aporta un toque siniestro. Foto: Getty Images

Añade iluminación

Coloca una linterna en el interior. Foto: Getty Images

Halloween Una publicación compartida de mi dexter: dexter_persiancat (@binkigram) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 5:45 PDT

Calabaceando ?? ?? #Halloween #Calabazas #HerbolarioNavarro Una publicación compartida de ?? Herbolario Navarro ?? (@herbolarionavarro) el 23 de Oct de 2017 a la(s) 3:25 PDT

Dotar a todas las calabazas de una cara o expresión similar resulta poco original. Realiza diferentes bocetos o busca ejemplos en Internet y asegúrate de que. Cuando hayas decidido qué escalofriantes gestos adoptarán tus calabazas, vacía su interior, marca los contornos con rotulador y ¡a cortar!Aunque no sea lo más habitual, podemos utilizara nuestras calabazas. El color negro hará que parezcan más siniestras.Si quieres que el diseño de tu calabaza sea perfecto no puedes olvidar añadirle luz. Coloca unaen su interior y apaga las luces, ¡verás que se vuelve aterradora! También puedes utilizar, pero hay que tener cuidado si nos encontramos dentro de casa.Si cuentas con el tiempo justo o las manualidades no se te dan del todo bien,Otra opción esa la superficie de la calabaza.