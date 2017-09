El mejor truco para doblar sábanas bajeras

Si alguna vez has tratado de doblar sábanas bajeras, sabrás que es imposible que queden a la perfección. Por muchos tutoriales de YouTube que hayas visto y por muchos intentos que hagas, la sábana nunca acaba de ajustarse. No obstante, la bloguera Martha Stewart nos da esperanzas con la publicación de un nuevo vídeo que parece facilitar las cosas.



Stewart, denominada en Estados Unidos como "diosa doméstica", muestra en Instagram a dos hombres, Kevin Sharkey y Douglas Friedman, dispuestos a doblar juntos una de esas dichosas sábanas. Y son dos personas y no una porque realmente se necesitan dos personas para poder doblar una sábana bajera correctamente.



El truco consiste en colocar los dedos índices en la esquina interior de un lado y en la esquina exterior del otro, de modo que la sábana forme un rectángulo impecable pese a los extremos elásticos redondeados.





Two men @seenbysharkey and @thefacinator take on the chore of folding a fitted sheet and instead of making a mess of it they do an impeccable job!!! But here's the rub -Who has a Kevin Sharkey or a Douglas Friedman to help at home????????P.S. I do not know who filmed this masterpiece but thank you Una publicación compartida de Martha Stewart (@marthastewart48) el 14 de Ago de 2017 a la(s) 3:30 PDT

"Dos hombres, @seenbysharkey y @thefacinator, hacen frente a la faena de doblar una sábana ajustable y, en lugar de hacerse un lío, ¡hacen un trabajo impecable! ¿Quién no quisiera a estos dos hombres en casa?", escribe Stewart en el pie de foto del vídeo.Parece que la frustrante tarea de doblar sábanas bajeras es factible con este