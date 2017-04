Diez trucos para limpiar sin agentes industriales

Con los ingredientes o los productos cotidianos que tenemos por casa podemos hacer milagros. Sin necesidad de comprar miles de productos diferentes para limpiar cada rincón de nuestro hogar, nosotros te traemos estos trucos con los que podrás limpiar las manchas más difíciles y eliminar los olores más fuertes sin esfuerzo y sin gastar un euro de más.

Limpiar el colchón sin agentes industriales

¿Cómo limpiar un colchón sin productos químicos y corrosivos? Solo necesitas mezclar tres medidas de agua con una de vodka en un vaporizador. Ya solo tienes que vaporizar la mezcla por el colchón para que el alcohol del vodka mate a la mayoría de las bacterias que viven en él y te cada noche hacen compañía.

Getty Images

Limpiar la plata sin agentes industriales

En un recipiente grande cubierto por papel de aluminio vertemos agua caliente y le añadimos media taza de sal y media de bicarbonato de sodio. Por último solo necesitamos sumergir todos los utensilios o complementos de plata que tengamos por casa y dejarlos media hora. Finalmente los secamos bien y habrán desaparecido todas las manchas oscuras que la plata suele mostrar al cabo del tiempo.

Getty Images

Limpiar manchas de grasa sin agentes industriales

Las manchas de grasa son una de las cosas más difíciles de eliminar si no se tratan inmediatamente. Para eliminar esas antiestéticas marcas, solo necesitamos pasar por ella tiza blanca y dejarla reposar unos minutos. Finalmente con un trapo húmedo quitamos el polvo restante y veremos cómo la mancha de grasa ha desaparecido. Puedes probar éste truco en paredes manchadas con grasa para ahorrarte mucho dinero en productos industriales específicos.

Limpiar pelos de animales sin agentes industriales

¿Tienes mascotas y estas harto de que tu ropa, tu sofá y tus alfombras vistan con colores que no son los suyos por culpa de los pelos que echan tus animales? Para eliminar de una vez por todas estos molestos pelos, solo necesitas ponerte unos guantes de goma para fregar, humedecerlos un poco, y pasarlos por las superficies afectadas. Con este truco que te dejará con la boca abierta, todos los pelos se pegaran a los guantes.

Getty Images

Limpiar el microondas sin agentes industriales

Los limones son la clave para no gastar en miles de productos industriales específicos para la limpieza de este aparato. Corta por la mitad esta fruta y colócalos en un recipiente con agua que dejarás dentro del microondas hasta que hierva. Déjalo hervir un minuto y limpia a continuación la grasa y la mugre, que se habrán ablandado y serán mucho más fáciles de eliminar.

Getty Images

Limpiar el lavabo sin agentes industriales

Si quieres que tu lavabo quede como el cristal sin usar agentes industriales, solo necesitas sal y pomelos, o limones. Espolvorea sal encima de la fruta cortada por la mitad y limpia con ella la superficie del lavabo; verás que brillante queda.

Getty Images

Limpiar el polvo sin agentes industriales

El polvo existe allá donde vallamos, es inevitable. Pero también es muy sencillo de eliminar. Con un simple trapo antiestático podrás eliminar el odiado polvo de cualquier superficie de tu hogar.

Getty Images

Limpiar las manchas de la alfombra sin agentes industriales

Para no gastar en productos químicos, que pueden soltar vapores dañinos para la salud, y acabar con unas manchas que por norma general son de las más difíciles de eliminar, te traemos un truco casero súper eficaz. Frota la mancha con una solución de una parte de vinagre y dos de agua y cúbrela con una tela húmeda. Finalmente apoya encima la plancha caliente con vapor unos 30 segundos y repite toda la operación hasta que veas que la mancha desaparece.

Getty Images

Limpiar recipientes de plástico sin agentes industriales

Si tus recipientes para alimentos cuentan con manchas difíciles, solo tienes que restregar por la zona afectada zumo de limón, dejar secar y enjuagar. Este truco eliminará las manchas y los malos olores que suelen adquirir estos recipientes.

Getty Images

Limpiar olores de animales sin agentes industriales

¿Tu gato te ha marcado la casa y ahora no puedes deshacerte del olor? Para ello solo necesitas mezclar en un recipiente seco dos partes de bicarbonato de sodio y dos de agua oxigenada. Humedece una esponja en la mezcla y frota la superficie afectada para eliminar el olor para siempre. Otro truco para que tu mascota no vuelva a hacer de las suyas es frotar medio limón por sus esquinas preferidas de marcaje. Los gatos odian el olor del cítrico y no volverá a acercarse.