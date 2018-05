El modisto grabó un sencillo en 1989 y colaboró con Madonna

Gaultier ha estado muy involucrado en el mundo de la música. En 1989, grabó un sencillo bailable, "How to Do That", en el que su voz mostraba un inglés con mucho acento pero también inconteniblemente entusiasta. Aunque su mayor influencia en la música llegó a través de su trabajo con Madonna. Él diseñó algunas de las más llamativas piezas lucidas por Madonna durante su gira "Blond Ambition" en 1990, incluidos su sostén en forma de bala y el corsé metalizado que usaba al cantar "Like a Virgin," una canción producida por Rodgers. Gaultier también ha diseñado prendas para Beyonce, Kylie Minogue, Lady Gaga y Rihanna así como buena parte de la realeza de Hollywood.