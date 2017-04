"Argentina ha vivido un proceso de diez años muy parecido al chavismo"

Federico Ramón Puerta (Apóstoles, provincia de Misiones, 1951), político, empresario e ingeniero perteneciente al Partido Justicialista, es el embajador de la República Argentina en España desde que Mauricio Macri, su gran amigo, llegó al poder. Aterrizó en Madrid en marzo de 2016 y el pasado febrero cosechó el primer gran éxito: la visita oficial del matrimonio presidencial argentino a España. Puerta, que gobernó Misiones entre 1991 y 1999, y siempre ha estado rodeado de polémica en torno a sus relaciones empresariales con Macri e incluso con Donald Trump.



-Se dice que usted fue quien llevó a Mauricio Macri a la política y también se comenta que han hecho negocios juntos.



-Yo no tengo negocios con el presidente, con el que mantengo una gran relación. Soy empresario, igual que él, y me dedico, entre otras cosas, al cultivo de la yerba mate. Cuando fui gobernador de Misiones, mi provincia natal, Mauricio tuvo la sensatez de no presentarse a ninguna licitación allí con sus compañías.



-¿A Donald Trump le conoce personalmente?



-Pues no, no le conozco. Tampoco me parece preocupante nada de lo que está haciendo. Al final, las cosas se van regulando por el peso de las circunstancias. A la OTAN le ha dicho que la financiación debe hacerse entre todos y no ha pasado nada.



-La visita a España del matrimonio Macri fue un gran éxito de su gestión. ¿Ha comenzado una nueva etapa?



-En realidad, no es por falsa humildad, pero ha sido el propio Gobierno español el que ha facilitado las cosas. Todos hemos festejado un esperado reencuentro tras varios desencuentros.



-¿En qué ha cambiado el país tras la derrota de Cristina Fernández?



-Argentina ha vivido un proceso de más de diez años bastante parecido al chavismo. Nuestra economía se complicó y la convivencia social también. Estamos saliendo de todo eso. En Argentina se nota que la gente quiere buscar el reencuentro y la armonía para dejar atrás ciertos comportamientos.



-¿Por ejemplo?



-Al que piensa distinto no se le puede ni debe ver como un pecador. Son cuestiones que estamos dejando atrás. A la vez, la economía empieza a arrancar.



-¿Notan ya el regreso de la inversión española, tras los temores suscitados en la era Kirchner?



-España tiene mucho que aportar en cuanto a inversiones. La seguridad de las empresas está plenamente garantizada. Ahora bien, cuando se pierde el buen nombre cuesta recuperarlo. Necesitamos buscar recambios, es un asunto que lleva su tiempo. También necesitamos el apoyo de la oposición, a la que pertenezco. Todos los demócratas debemos unirnos para lograr el éxito del país. España, y regiones como Castilla y León, tan ligadas a mi país, tienen en Argentina un gran mercado.



-Usted pertenece al Partido Justicialista, efectivamente...



-Yo soy peronista, pero no tengo ni un minuto de "cristianista". Sin que esto sea una ofensa, respeto las ideas de cada uno, pero no que algunos se metan en casa ajena. Defendemos la libertad que garantiza la democracia, ni más ni menos.



-¿España aprovecha por fin ese papel de puente natural entre Iberoamérica y la Unión Europea?



-Por supuesto. Iberoamérica tiene en Madrid su capital. Nos unen elementos geográficos y culturales que no tiene ningún otro ámbito. Nos entendemos. Compartimos una historia.



-¿Le preocupa el brote de populismo que recorre Europa?



-Me preocupa, pero no estoy preocupado con lo que pasa en Europa. Los británicos se han equivocado y ustedes, los españoles, van a beneficiarse. Si yo fuera CEO de una gran empresa británica no tendría dudas, me trasladaría a España.



-Tienen ustedes un papa, una reina, a Messi... En fin, están en racha.



-Sí, y también tenemos muchos argentinos con problemas (risas), por ellos trabajamos.



-Por cierto, ¿Boca o River?



-¡Boca Juniors, siempre! No olvide que soy peronista.