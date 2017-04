El mundo, igual de grande

L as comunicaciones parecen achicar el mundo pero las incomunicaciones lo vuelven a su dimensión.



Si te pones escrupuloso, quedan cuatro sitios para ir en verano.



No voy de vacaciones a la pobreza. A la pobreza se va a trabajar, como los voluntarios de ONG. Excursionar por la miseria ajena es como ir de juerga a un funeral. ¿Cómo pueden vivir los multimillonarios en nuestras sociedades, donde tanta gente no llega a fin de mes? Ni África ni India son destinos veraniegos.



Lo mismo sirve para países en conflicto: si puedo elegir, no moriré en bermudas entre gente que se odia. Adiós Oriente Medio, Venezuela y las Coreas.



Siempre viajo con una mujer y no voy a ir con ella para no verle el pelo. Veto los países donde se vedan y velan las cabelleras femeninas o se expresa la valía de una mujer en camellos. Desde las últimas elecciones no vale Estambul.



Viajar es convertirte en forastero, que está muy bien, a veces incluso de por vida.



En el mundo que más se nos parece afloran los zotes que para sentirse muy suyos hacen a los demás muy otros.



En EE.UU. están crecidos los ciudadanos que, sin saber colocar en el mapamundi otro país que no sea el suyo, odian a los que hablan mi idioma. ¡Y van armados!



En Reino Unido paladean cerveza caliente y victoria los que creen que los españoles les quitan la chaquetilla de camarero y la bata de enfermera.



Quedaría en España pero está llena. Si este domingo empiezo a tachar Francia, menos mal que queda Portugal.