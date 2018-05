El Partido Popular niega que la ermita del Cristo sea de propiedad municipal

El Partido Popular niega que la ermita del Cristo de las Batallas esté inscrita en el Registro de la Propiedad a nombre del Ayuntamiento y, también, rechaza que la edificación sea uno de los bienes incluidos en el inventario municipal. De esta manera, el portavoz del grupo popular en el Ayuntamiento de Toro, José Luis Prieto, realiza la contrarréplica a las críticas de Tomás del Bien sobre la petición, por parte de los populares, de que el Ayuntamiento resuelva el recurso planteado por la formación socialista en las postrimerías del pasado mandato. De acuerdo con las declaraciones realizadas por Prieto a este diario, la corporación de Gobierno "confunde" la propiedad de la parcela, que es de titularidad municipal, y la del edificio, es decir la ermita, que "corresponde al obispado".

La disputa sobre quién ostentan la propiedad de la ermita del Cristo de las Batallas -obispado o Ayuntamiento- se remonta a marzo de 2015, cuando la formación socialista -en la oposición por aquel entonces- presentó un recurso sobre el acuerdo del pleno en el que se desafectaba el templo porque, según la versión popular, "había un error en el inventario municipal del año 2000". Debido a las fechas en las que se incoó dicho recurso, muy cercanas a las municipales del 2015, "no se pudo abordar la cuestión durante los plenos sucesivos", informa José Luis Prieto. Desde entonces, el recurso se mantuvo abierto pero sin mayor trascendencia. Ahora, el PP de Toro exige al Gobierno local que resuelvan dicho recurso y afirma que "solo se trató de una estrategia electoral para captar votos".

En el año 2000 la Diputación de Zamora encargó un inventario de los bienes patrimoniales del municipio toresano, en dicho informe "se cometieron errores", según indica Prieto, "que se han ido subsanando con el paso del tiempo". "Entre esos errores se encontraban la adjudicación de la ermita del Cristo de las Batallas o la Casa de Cultura (propiedad de la Fundación González Allende) como propiedades del Ayuntamiento", señala Prieto. Asimismo, el actual vicepresidente de la Diputación pone como ejemplo el caso de la Colegiata, "la cual pertenece a la iglesia, aunque el suelo donde se encuentra es propiedad del Ayuntamiento".

El portavoz del PP se pregunta "¿por qué no resolvieron el recurso inmediatamente después de ganar las elecciones?". "No lo han hecho en todo este tiempo porque saben que la ermita no es de propiedad municipal y declararla como tal conlleva una serie de cuestiones legales que no pretenden asumir".

Del mismo modo, José Luis Prieto niega que la ermita se encuentre inscrita dentro del inventario de muebles municipales, ni que en marzo de 2016, tal y como señala el alcalde Tomás del Bien, se introdujera el inmueble dentro del inventario aprobado en sesión plenaria. Acudiendo al acta de dicho pleno, que en realidad se produjo el 1 de abril de 2016 y no en marzo como indicaba Tomás del Bien, se aprueba por unanimidad el nuevo inventario; aunque el acta del pleno no permite saber si la ermita del Cristo se incluye en dicho inventario, ya que las propiedades municipales se desgranan en términos generales, sin detallar dirección o nombre.

El portavoz de la formación popular de Toro reclama una vez más al Ayuntamiento que "resuelva el recurso presentado" y que "si tiene datos que corroboren esa posibilidad que los pongan encima de la mesa". Esto evidencia, para José Luis Prieto, que "no existe ninguna prueba y que el PSOE, encabezado por Tomás del Bien, se limita a insultar cada vez que el PP saca un tema". Para el portavoz popular "está más que claro que el asunto de la ermita fue una mera estrategia electoralista, ya que cuando llegaron al Gobierno se olvidaron por completo de todo esto". "Ya está bien que la incapacidad de un alcalde como el que tenemos la supla con el insulto", sentencia Prieto.

Por último, el líder del PP ha declarado "estar harto de escuchar constantes referencias sobre la poca colaboración de la Diputación con Toro". "La Diputación ha habilitado ayudas para la Ruta del Vino o la apertura de monumentos, ¿cuánto ha puesto el Ayuntamiento?", ha zanjado el edil popular.