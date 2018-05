La Policía aumenta la vigilancia en el Puente de Piedra para evitar robos y el acceso a la obra

Foto M. J. C.

Ante la proliferación de robos y el reiterado incumplimiento de la prohibición de acceder al puente de piedra durante la ejecución de las obras de restauración, el Ayuntamiento de Toro ha decidido adoptar medidas y, a través de la Policía Local, incrementará la vigilancia en la zona e impondrá sanciones económicas a aquellos vecinos que no respeten las normas. Para informar a los vecinos sobre la adopción de medidas, la Policía Local ha pegado unos carteles en el entorno del puente de piedra, en los que se especifica que tan solo personal autorizado por la empresa concesionaria de las obras puede acceder al monumento. Además, advierten de que esta prohibición responde a un "tema de seguridad y respeto para la obra que pagan todos los ciudadanos". Por estos motivos, se solicita colaboración ciudadana, aunque la Policía Local también advierte de que "cualquier acción contraria" a las normas, "será sancionada como corresponda".

El alcalde de Toro, Tomás del Bien, reconoció que ha sido necesario adoptar esta medida porque prosiguen los robos de material empleado en la obra o herramientas, aunque también desde que comenzaron los trabajos de rehabilitación del monumento se han registrado hurtos de piedras o de parapetos. A modo de ejemplo remarcó que, recientemente, un "palé de cemento ha durado dos noches, cuando solo se han gastado cuatro sacos para la obra", aunque también criticó que hace pocos días fue extendido un solado de cemento y, poco tiempo después, fueron detectadas pisadas "de hasta 20 centímetros de profundidad", lo que ha provocado que fuera necesario volver a picar y aplicar otra capa de cemento, originando además de un sobrecoste al proyecto. Por estos motivos, el Ayuntamiento, de acuerdo con la dirección de obra, ha decidido colocar carteles informativos en el entorno delimitado para evitar el paso al puente de piedra, aunque también ha instado a la Policía Local a que se desplace, de forma habitual, hasta la zona para intentar evitar que los ciudadanos acedan a la construcción o que se registren nuevos robos de material, herramientas o piedras.

Del mismo modo, con esta medida, el Ayuntamiento pretende garantizar la seguridad en la zona, motivo por el que se instalaron unas vallas que impiden acceder al puente de piedra, prohibición que no respetan algunos ciudadanos. En este punto, Del Bien recordó que si se produjera algún incidente, el Ayuntamiento debería asumir una responsabilidad subsidiaria, a la vez que subrayó que el acceso al monumento "está muy delimitado y no se accede sin querer, sino que la entrada se realiza con una intencionalidad". Por último, reiteró que los vecinos deben cumplir las normas y que ya se han asignado unos "puntos de control" a los agentes de la Policía Local que no dudarán a la hora de imponer sanciones económicas a todos aquellos que sean sorprendidos accediendo al puente de piedra o perpetrando robos. Desde que comenzaran las obras se han registrado actos vandálicos y robos, aunque también de forma reiterada se ha quebrantado la prohibición de acceso. Aunque desde el Ayuntamiento se han realizado diversos llamamientos al "civismo", el incumplimiento reiterado de las normas ha obligado a la institución a adoptar medidas y a sancionar a los infractores.