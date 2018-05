Agricultores piden al canal de San José que agilice la concesión de agua para el riego

Agricultores de la zona de influencia del canal de San José han reclamado a la comunidad de regantes que no demore más la concesión solicitada por un grupo de productores para poder regar determinados cultivos que, por las elevadas temperaturas registradas en los últimos días, precisan agua de forma inmediata. El grupo de agricultores que ha solicitado, tanto a los síndicos como a los responsables de la comunidad de regantes más celeridad a la hora de conceder más agua para el riego, recordaron ayer que la primera petición fue formulada hace más de dos semanas. Ante esta primera solicitud, responsables del canal de San José pidieron a los agricultores que esperaran a la asamblea general celebrada el pasado viernes, en la que los comuneros fueron informados sobre la dotación final de agua concedida por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) a los canales del sistema Pisuerga-Bajo Duero, que para la presente campaña, ha quedado establecida en 5.500 metros cúbicos por hectárea.

Después de una semana, los agricultores siguen esperando a que sea atendida su petición y que se agilice la concesión de agua para el riego, a la vez que recordaron que, desde que se concede el permiso hasta que los comuneros pueden hacer uso del agua en la cola del canal de San José pasan entre 10 y 15 días. Ante esta situación, subrayaron que la concesión de agua "es una gestión de responsabilidad única y exclusiva de los regantes y no, en este caso, de la CHD". Los agricultores temen que sus peticiones de concesión no están siendo atendidas con la celeridad esperada, porque la comunidad del canal de San José pretende alargar los riegos el máximo tiempo posible y "salvar" la campaña con la dotación asignada por la CHD en la última junta de desembalses del sistema Pisuerga-Bajo Duero. Del mismo modo, subrayaron que, en la actualidad, "a la cola del canal está llegando muy poca agua", sobre todo porque "se está cogiendo en las partes más altas del canal, aunque hace días los agricultores no la querían". Por otra parte, comuneros de municipios situados en la cola de la infraestructura de riego destacaron que en los últimos tres días "el agua que lleva el canal no llega a un cuarto de su capacidad", a lo que hay que añadir que "en muchas tomas altas no sale el agua", lo que está dificultando que se puedan regar parcelas sembradas con cultivos como el trigo que "requieren riego desde ya mismo", para evitar posibles pérdidas en las cosechas.

En este punto, subrayaron que en una campaña como la actual, sin déficit hídrico y tras una temporada "desastrosa" como la del pasado año, por la persistente sequía y las restricciones de agua, "los regantes no podernos vernos afectados por una negligente gestión de los recursos y sería una irresponsabilidad que la inacción burocrática amenace una buena productividad, tras un inicio de campaña óptimo en el desarrollo del cultivo del cereal de invierno".

Por estos motivos, agricultores que dependen del canal San José reclaman "agilidad y prontitud" a la comunidad de regantes a la hora de atender los requerimientos de agua, para que el ciclo vegetativo de cultivos como el trigo "no se vea afectado tras la buena sementera, las temperaturas justas y el gran enraizado que han tenido las plantas". Asimismo, remarcaron que las buenas previsiones en cuanto a la producción a las que apuntaba la presente campaña, "no pueden irse al traste por una mala gestión de los suficientes recursos hídricos que existen actualmente". Por último, precisaron que con esta petición para que la comunidad agilice la concesión de agua para el riego "reclamamos nuestros derechos al uso del agua".